Alta tensione Spalletti-Pisacane nel finale: rissa sfiorata e rosso a entrambi

Alta tensione alla fine di Cagliari-Juve tra il tecnico bianconero Luciano Spalletti e quello dei sardi Fabio Pisacane. Rissa sfiorata tra i due, dopo che si sono trovati faccia a faccia: Pisacane dice qualcosa a Spalletti e gli stringe il braccio sinistro. L'altro reagisce e il clima si accende. Intervengono le due panchine e il quarto uomo a separarli poi l'arbitro Marcenaro decide di espellere entrambi. "Io gli ho detto che sono bravi, giocano bene e sanno anche perdere tempo - ha spiegato nel dopo gara Spalletti ai microfoni di Dazn - Lui mi ha chiesto cosa volesse dire perdere tempo e l'arbitro ci ha buttato fuori. Nulla di particolare, tutto normale", ha tagliato corto.