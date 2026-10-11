Juve, Kolo Muani: "C'è del nervoso, tante le occasioni avute: dovevamo vincere"

Il gol del pari ma anche una traversa clamorosa: Kolo Muani, autore della rete che ha consentito alla Juve di riagguantare il Cagliari, è stato intervistato da DAZN nel post-partita e non ha nascosto il suo disappunto. Il francese non si accontenta infatti del punto ottenuto: "Sono un po' nervoso per come è andata questa partita, perché le occasioni le abbiamo avute e dovevamo tornare a casa con tre punti per come è andata la partita, per le occasioni che abbiamo avuto". Meglio, in ogni caso, la Juve della ripresa rispetto a quella del primo tempo: "Nell'intervallo il mister ci ha detto di aumentare i cross e con l'ingresso di Woltemade per me è stato più facile. Abbiamo creato tanto: con lui in campo, gli avversari hanno una preoccupazione in più e io ho più libertà". La rete, comunque, gli ha permesso di sbloccarsi in campionato: "Non è facile per un attaccante quando non arriva il gol, ma ho sempre sentito la fiducia di tutti. Bisogna lavorare e andare avanti".