Champions su Mediaset, soddisfazione Pier Silvio Berlusconi: "Un'offerta pregiata per il nostro pubblico"

La Champions League ancora su Mediaset fino al 2024 in chiaro gratuitamente, ma non solo. Un accordo importante con la Uefa e Pier Silvio Berlusconi non nasconde la sua felicità: "E’ una grande soddisfazione per una tv commerciale quotata in Borsa - nonostante la grandissima concorrenza sui diritti sportivi che ormai arriva anche dai nuovi competitor OTT - riuscire a offrire gratuitamente al pubblico italiano il calcio di grande qualità. Grazie all’investimento di Mediaset, i nostri telespettatori saranno tra i pochi in Europa a poter vedere in chiaro, sia in tv sia online, le migliori partite di Champions League".