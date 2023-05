Champions, Milan-Inter: San Siro sold out per l'andata della semifinale

Milan-Inter semifinale di andata di Champions League esattamente 20 anni dopo il precedente a questo punto della competizione avrà una cornice di livello mondiale. Come prevedibile i tagliandi per la sfida sono stati venduti in pochissimo tempo e San Siro sarà sold out il 10 maggio. Presenti poco più di 72mila spettatori con il Milan che potrà stabilire il nuovo record di incasso superando, con ogni probabilità, quello contro il Tottenham degli ottavi.