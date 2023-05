Volata Champions al fotofinish, tutti i criteri in caso di arrivo a pari punti

SERIE A

Scontri diretti e classifica avulsa, ecco cosa succede se due o più squadre chiudono la classifica con gli stessi punti

6 squadre in 6 punti a 6 giornate dalla fine, la corsa per la prossima Champions League è diabolica e si appresta a regalare emozioni sino all'ultimo minuto. Lazio, Juventus (al netto di eventuali nuove penalizzazioni), Inter, Milan, Roma e Atalanta si giocano l'accesso alla prossima edizione della coppa più importante con tutti i ricavi che ne derivano e con tutte queste squadre in lotta per tre posti è molto probabile che due o più squadre chiudano la stagione a pari punti. In questo caso, chi otterrebbe la qualificazione?

Due squadre a pari punti - Se per lo scudetto e la retrocessione è stata ufficialmente introdotta la novità dello spareggio (di 90 minuti con eventuali calci di rigore senza passare dai supplementari), per quanto riguarda i posti che garantiscono la partecipazione alla Champions League se due squadre arrivano a pari punti al termine della stagione il regolamento della Serie A prevede che siano presi in esami questi criteri: Punti negli scontri diretti; Differenza reti negli scontri diretti; Differenza reti generale; Reti totali realizzate in generale. Se poi l'equilibrio dovesse permanere si ricorrerebbe al sorteggio.

Tre o più squadre a pari punti - Esiste ovviamente anche la possibilità dell’arrivo di tre o più squadre a pari punti e in questo caso entrerebbe in gioco la classifica avulsa. Si tratta di una vera e propria mini-classifica delle squadre coinvolte che viene determinata dagli stessi criteri sopra citati quindi per fare un esempio la Roma oggi sarebbe in Champions a discapito di Inter e Milan perché ha pareggiato entrambi i confronti con i rossoneri, vincendo all’andata con i nerazzurri (5 punti come il Milan ma con una partita in meno e una migliore differenza reti).

Attenzione quindi a Roma-Inter del prossimo weekend perché in caso di vittoria i nerazzurri salirebbero a 6 punti e andrebbero in testa all'eventuale classifica avulsa con i cugini e i giallorossi.

