Champions: Real pericolo numero uno per la Juve, sorteggio da paura per Gattuso

VERSO IL SORTEGGIO

La Juventus come detto sarà in prima fascia perché ha vinto il proprio girone e per l'esordio di Maurizio Sarri agli ottavi di Champions i bianconeri potrebbero incrociare il Lione, il non irresistibile Borussia Dortmund di questa stagione oppure (si spera di no), la seconda qualificata del gruppo dell'Atalanta (Shakhtar o Dinamo Zagabria). Fin qui le note liete, ma in seconda fascia ci sono anche grandi rischi come quelli rappresentati dalle squadre inglesi (il Chelsea e il Tottenham di Mourinho) e soprattutto dal Real Madrid, che non è più quello di CR7 ma ha comunque in rosa i campioni che possono risolvere una partita in ogni momento.

Secondo posto e seconda fascia invece per il Napoli, che con Gennaro Gattuso al timone si prepara a vivere un sorteggio da paura: in prima fascia ci sono infatti City, Barça, Psg e Bayern, che al momento sembrano tutte fuori portata. Ma ci sono speranze: gli azzurri infatti potrebbero pescare il Valencia, che ha vinto il girone ma non è certo imbattibile, e soprattutto il Lipsia, che ha chiuso al primo posto un gruppo non proprio irresistibile.

Un discorso molto simile a quello fatto per gli azzurri si può fare anche per l'Atalanta, che in caso di qualificazione dovrebbe vedersela con le stesse rivali del Napoli, ad eccezione del City ma con in cambio il Liverpool. Ma l'attenzione dei nerazzurri ora è tutta rivolta ad un'impresa che sarebbe storica.

QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE

Prima fascia: Barcellona, Bayern Monaco, JUVENTUS, Lipsia, Liverpool, Manchester City, Paris Saint Germain, Valencia

Seconda fascia: Borussia Dortmund, Chelsea, Lione, NAPOLI, Real Madrid, Tottenham

QUALIFICATE AI SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE

Ajax, Benfica, INTER, Salisburgo

