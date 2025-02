Champions League: Juventus-PSV 2-1, McKennie e Mbangula avvicinano gli ottavi

LE STATISTICHE

A 21 anni e 26 giorni, Samuel Mbangula è diventato il più giovane giocatore a segnare per la Juventus in un turno ad eliminazione diretta della UEFA Champions League/Coppa dei Campioni.

Nessun centrocampista ha segnato più gol casalinghi in questa edizione della Champions League rispetto a Weston McKennie (tre, come Florian Wirtz e Malick Tillman) - nella storia della competizione, tra i centrocampisti della Juventus solamente Arturo Vidal (cinque nel 2013/14) ha segnato più reti interne in una singola edizione del torneo.

Tutti e tre i gol di Weston Mckennie in questa UEFA Champions League sono arrivati in partite casalinghe: l'ultimo giocatore della Juventus con più gol realizzati in gare interne in una singola edizione del torneo è stato Cristiano Ronaldo (cinque) nel 2018-19.

Weston McKennie ha segnato tre gol in questa Champions League, stabilendo il suo nuovo record di marcature in una singola edizione della competizione.

A 21 anni e 26 giorni, Samuel Mbangula è diventato il più giovane giocatore belga a segnare nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League.

In questa Champions League solamente il PSG (tre) conta più giocatori nati dal 2004 in avanti che hanno segnato almeno un gol rispetto alla Juventus (due: Kenan Yildiz e Samuel Mbangula).

Weston McKennie ha segnato tutti e tre i suoi gol in questa edizione della Champions League in casa: i precedenti quattro realizzati in carriera dall'americano nella competizione erano arrivati tutti in trasferta.

Solamente Olof Mellberg del Copenaghen ha segnato contro la Juventus in Champions League a un'età maggiore (36 anni e 85 giorni nel novembre 2013) rispetto a quella di Ivan Perisic (36 anni e 9 giorni).

Ivan Perisic è tornato al gol in Champions League per la prima volta dal 3 novembre 2020 (vs Real Madrid con l'Inter), esattamente quattro anni, tre mesi e otto giorni dopo l'ultima volta.

L’XI titolare schierato contro il PSV è quello con l’età media più bassa (25 anni, 172 giorni) impiegato dalla Juventus nella fase a emilinazione diretta nella sua storia in Champions League.

Contro il PSV Lloyd Kelly è diventato il primo inglese ad esordire in una partita di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League con la Juventus nonché solo il terzo in assoluto nelle principali competizioni europee, dopo Samuel Iling-Junior in Europa League nel 2022-23 e David Platt in Coppa UEFA nel 1992-93.

A 27 anni e 259 giorni, il PSV ha schierato l'undici titolare più anziano in una partita di Champions League dal 14 settembre 2004 (27 anni, 282 giorni contro l'Arsenal) nonché il più anziano di sempre in una partita ad eliminazione diretta nel torneo.