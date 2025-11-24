Verso Napoli-Qarabag, Qurbanov: "Sarà dura ma siamo pronti e ambiziosi"

E lo stesso Qurbanov non si nasconde: "Sappiamo che é strano che siamo qua, ma la nostra ambizione non cambia, ci vogliamo godere ogni momento nonostante il risultato e abbiamo anche fiducia in noi stessi", ha detto a proposito della possibile qualificazione alla fase successiva. "Siamo in una città bellissima, con una squadra con una storia e un grande allenatore. Sappiamo che sarà una partita difficile e sarà importante per la loro qualificazione, ma anche noi ci siamo preparati e spero che riusciremo a fare una grande partita", ha aggiunto. A proposito della città, ha spiegato il perché dei giocatori in giro per Napoli: "Noi ogni volta che viaggiamo diamo qualche ora libera, soprattutto in una città bellissima come Napoli, per noi non é un problema diamo sempre delle ore libere in ogni città".