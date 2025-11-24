Logo SportMediaset

Calcio
Champions League
VERSO NAPOLI-QARABAG

Verso Napoli-Qarabag, Qurbanov: "Sarà dura ma siamo pronti e ambiziosi"

L'allenatore degli azeri in vista della sfida al Maradona: "Siamo in una città bellissima, con una squadra con una storia e un grande allenatore"

di Giulia Bassi
24 Nov 2025 - 19:47
© afp

© afp

Senza nascondersi, con rispetto ma anche con coraggio e ambizione. Alla vigilia della sfida di Champions al Maradona contro il Napoli, l'allenatore del Qarabag, Qurban Qurbanov, ha parlato in conferenza stampa: "La nostra ambizione non cambia, ci vogliamo godere ogni momento nonostante il risultato e abbiamo anche fiducia in noi stessi", ha detto. Sulla squadra di Conte: "Sappiamo che sarà difficile ma ci siamo preparati e vogliamo riuscire a fare una grande partita". 

Il Qarabag, primo nel suo campionato nonostante una partita in meno, in Champions ha una classifica invidiabile: 7 punti, frutto di due vittorie (contro Benfica e Copenhagen), un pareggio con il Chelsea e una sconfitta sul campo del Bilbao. Insomma la squadra di Qurban Qurbanov è piena lotta per un posto ai playoff e Antonio Conte l'ha definita la "rivelazione di questa Champions"

E lo stesso Qurbanov non si nasconde: "Sappiamo che é strano che siamo qua, ma la nostra ambizione non cambia, ci vogliamo godere ogni momento nonostante il risultato e abbiamo anche fiducia in noi stessi", ha detto a proposito della possibile qualificazione alla fase successiva. "Siamo in una città bellissima, con una squadra con una storia e un grande allenatore. Sappiamo che sarà una partita difficile e sarà importante per la loro qualificazione, ma anche noi ci siamo preparati e spero che riusciremo a fare una grande partita", ha aggiunto. A proposito della città, ha spiegato il perché dei giocatori in giro per Napoli: "Noi ogni volta che viaggiamo diamo qualche ora libera, soprattutto in una città bellissima come Napoli, per noi non é un problema diamo sempre delle ore libere in ogni città".

La squadra di Conte sarà praticamente costretta a fare risultato per sperare di qualificarsi: "Sappiamo che il Napoli vuole molto la vittoria e noi dobbiamo essere concentrati e coraggiosi a prescindere dal risultato. Vince chi fa gol, ma la regola dice che se vuoi essere forti in attacco devi essere forte anche in difesa. Quando si gioca contro le grandi squadre di solito ci si difende, ma noi non dobbiamo essere", ha spiegato Qurbanov.

Qurbanov siede sulla panchina del Qarabag dal 2008, con cui ha vinto 11 volte il campionato e 6 volte la coppa nazionale: "Questo club é molto importante per il Paese. E ribadisco di essere sempre contento di stare in questa famiglia", ha detto. La partita di domani poi cadrà nel giorno dell'anniversario della morte di Diego Armando Maradona: "Questa è una grande motivazione per me, ma anche per Antonio Conte é così: anche per lui sarà una motivazione in più, ma non solo per lui, anche per noi sarà così e promettiamo di voler fare una bella partita", ha concluso.

champions
napoli qarabag

