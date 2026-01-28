Champions League, St. Gilloise-Atalanta 1-0: Palladino ko, ora sarà playoff

L'Atalanta chiude la League Phase di Champions League perdendo 1-0 sul campo del St. Gilloise, un ko che condanna la Dea a giocare i playoff. Dopo un primo tempo in difficoltà, a inizio ripresa Palladino fa i cambi inserendo Scamacca, Sulemana e De Ketelaere, ma alla fine la decide la formazione belga: al 70', infatti Khalaili segna su calcio di punizione battuto da El Hadj e di destro al volo batte un imperfetto Sportiello. Nel finale, Sulemana si divora il pareggio, con l'Atalanta che anche in caso di 1-1 non sarebbe andata agli ottavi di finale. La formazione bergamasca chiude a 13 punti e ora giocherà il playoff da quindicesima in classifica: sfiderà una tra Borussia Dortmund e Olympiacos.