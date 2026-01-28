Champions League, St. Gilloise-Atalanta 1-0: Palladino ko, ora sarà playoff

© ipp
In Belgio decide il gol sugli sviluppi di punizione di Kjalaili: la Dea chiude fuori dalla top 8, ora Dortmund o Olympiacos
L'Atalanta chiude la League Phase di Champions League perdendo 1-0 sul campo del St. Gilloise, un ko che condanna la Dea a giocare i playoff. Dopo un primo tempo in difficoltà, a inizio ripresa Palladino fa i cambi inserendo Scamacca, Sulemana e De Ketelaere, ma alla fine la decide la formazione belga: al 70', infatti Khalaili segna su calcio di punizione battuto da El Hadj e di destro al volo batte un imperfetto Sportiello. Nel finale, Sulemana si divora il pareggio, con l'Atalanta che anche in caso di 1-1 non sarebbe andata agli ottavi di finale. La formazione bergamasca chiude a 13 punti e ora giocherà il playoff da quindicesima in classifica: sfiderà una tra Borussia Dortmund e Olympiacos.
LE PAGELLE DELL'ATALANTA
Sportiello 5 - Sul gol di Khalili le responsabilità sono evidenti.
Kossounou 5,5 - In difficoltà per quasi tutta la partita.
Hien 5,5 - Soffre il ritmo del St. Gilloise.
Ahanor 6 - L'ultimo a crollare in difesa, viene ammonito ma il giallo non lo condiziona.
Zappacosta 6 - Spinge come può sulla fascia
Musah 5,5 - Primo tempo non indimenticabile e, infatti, nella ripresa esce quasi subito.
Ederson 6 - Quello meno in difficoltà a centrocampo, prova qualche inserimento.
Bernasconi 5,5 - Perde nel primo tempo qualche pallone di troppo, ma non viene punito.
Samardzic 5,5 - A inizio secondo tempo viene sostituito dopo una partita non eccellente.
Lookman 5,5 - Una delle occasioni del primo tempo è sui suoi piedi, ma poco altro.
Krstovic 5 - In attacco è raramente pericoloso e, quando lo è, sbaglia.
Sulemana 5 - Errore clamoroso nel finale: si divora l'1-1.
De Ketelaere 6 - Entra a inizio ripresa e prova ad accendere la luce.
De Roon 6 - A centrocampo con lui le cose migliorano.
Scamacca 5,5 - Entra per fare meglio di Krstovic, ma pure lui crea poco.
Pasalic 6 - Difficile impattare su una partita pochi minuti dopo l'1-0.
IL TABELLINO
UNION ST. GILLOISE-ATALANTA 1-0
Union St. Gilloise: Scherpen 6,5; Mac Allister 6,5, Burgess 6, Sykes 6; Patris 6, Zorgane 6 (12' st Schoofs 6), Van De Perre 6,5, Khalaili 7; El Hadj 6,5 (47' st Leysen sv), Smith 6 (40' st Niang sv); Florucz 6 (12' st Fuseini 6). A disp.: Chambaere, Keita, Berradi, Huygevelde, Hamoutahar. All.: Hubert 7
Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 5; Kossounou 5,5 (29' st Pasalic 6), Hien 5,5, Ahanor 6: Zappacosta 6, Musah 5,5 (7' st De Roon 6), Ederson 6, Bernasconi 5,5; Samardzic 5,5 (7' st De Ketelaere 6), Lookman 5,5 (6' st Sulemana 5); Krstovic 5 (16' st Scamacca 5,5). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Djimsiti, Kolasinac, Scalvini, Zalewski. All.: Palladino 5
Arbitro: Oliver (Ing)
Marcatore: 25' st Khalaili
Ammoniti: Burgess (U), Samardzic (A), Ahanor (A), Sykes (U), Scamacca (A)
LE STATISTICHE
Questa è solo la seconda volta in cui l’Union Saint-Gilloise vince una partita europea contro una squadra italiana, la prima dal 2-0 contro la Roma nell'aprile 1959 (Coppa delle Fiere).
Questa è la prima volta in cui una squadra belga batte una italiana in una partita europea mantenendo anche la porta inviolata da Genk-Sassuolo in UEFA Europa League del dicembre 2016 (2-0 in quel caso).
Questa è la prima volta in cui una squadra belga batte una italiana in UEFA Champions League/Coppa Campioni mantenendo anche la porta inviolata da Club Brugge-Milan del dicembre 2016 (1-0 anche in quel caso).
Una squadra belga ha battuto una squadra italiana in Belgio in UEFA Champions League/Coppa Campioni mantenendo anche la porta inviolata per la prima volta da Anderlecht-Lazio a novembre 2000 (1-0 anche in quel caso).
L'Atalanta ha perso cinque delle sei partite disputate contro squadre belghe nelle competizioni europee. Tuttavia questa è la prima volta in cui i nerazzurri non riescono neanche a trovare la via della rete contro avversarie provenienti dal Belgio in Europa.
Tre delle sei sconfitte subite dall’Atalanta a partire dalla scorsa edizione di UEFA Champions League sono arrivate contro avversarie belghe: due contro il Club Brugge nel febbraio 2025 e oggi appunto contro l’Union l’Union Saint-Gilloise.
L’Atalanta ha perso due sfide consecutive in una singola edizione di UEFA Champions League per la prima volta dalle due sconfitte di fila contro il Club Brugge, nel febbraio 2025.
L’Atalanta ha perso due delle ultime tre sfide disputate tra tutte le competizioni (1N), una sola sconfitta in meno di quelle subite nelle precedenti 13 con Raffaele Palladino allenatore.
Questa è solo la seconda volta in cui l’Atalanta non trova la via della rete considerando tutte le competizioni da quando Raffaele Palladino è il suo allenatore, la prima dalla sconfitta 1-0 contro l’Inter in campionato dello scorso 28 dicembre.
L’Atalanta non ha trovato la via della rete per la seconda trasferta in questa UEFA Champions League, dopo la prima disputata nel torneo in corso contro il PSG dello scorso 17 settembre (0-4 in quel caso).