Milan, Ibrahimovic: "Mercato? A gennaio non arriverà un difensore"

Il Milan è a Bratislava alla caccia di tre punti fondamentali per sperare nella top-eight di Champions League e prima della gara con lo Slovan il Senior Advisor dei rossoneri, Zlatan Ibrahimovic, ha parlato del momento altalenante della squadra e soprattutto del mercato di gennaio che si sta avvicinando: "Serve un difensore? Non abbiamo fatto al meglio in difesa, ma secondo me se parliamo di difesa allora dobbiamo parlare di tutta la squadra, non diamo la colpa solo ai difensori. Per il mercato di gennaio ricordiamo che Bennacer tornerà tra una settimana, anche se non è un difensore ci darà una mano con la sua qualità, sarà un extra a centrocampo. Poi vediamo da oggi al mercato cosa succederà, dopo questa partita ce ne sono altre sette. Siamo sempre con l’occhio aperto per vedere se portare qualcosa, siamo sempre in dialogo con il mister per vedere se c’è qualcosa che serve o non serve e se serve qualcosa interverremo”.