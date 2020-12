Champions League: Siviglia-Chelsea, debutta il Var da remoto

CHAMPIONS LEAGUE

La Uefa lancia il Var da remoto in Champions League. Il debutto avverrà in occasione della sfida di mercoledì sera tra Siviglia e Chelsea, valida per il gruppo E, in programma allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán. "L’arbitro in campo (il portoghese Artur Dias) – spiega la Uefa in una nota – sarà assistito dalla sala operativa del VAR a Nyon, in Svizzera, dal VAR Tiago Bruno Lopes Martins e dall’assistente del VAR Luís Miguel Branco Godinho, entrambi connazionali del direttore di gara.

"Dall’introduzione del VAR, la maggior parte dei campionati nazionali in tutta Europa ha utilizzato la centrale unica, lontano dagli stadi - si legge nella nota della Uefa - Una soluzione che anche la UEFA si prepara a lanciare, dopo aver testato e approvato con successo il VAR da remoto presso la sede della confederazione europea a Nyon, in Svizzera. Il sistema sarà implementato per la prima volta in veste ufficiale per domani sera, mercoledì 2 dicembre, nell’incontro valido per la fase a gironi di UEFA Champions League tra Siviglia e Chelsea".