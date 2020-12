Champions League, Ronaldo ritrova Messi: la Juve spera nel talismano per il primato nel girone

VERSO BARçA-JUVE

A nove anni di distanza dall'ultima volta, la Champions League è pronta a riabbracciare il confronto sul campo dei suoi due re: Barcellona-Juventus (diretta su Canale 5 e streaming su Sportmediaset.it) di domani sarà anche, se non soprattutto, Cristiano Ronaldo contro Messi. Sfida che in Europa manca da nove anni appunto, tra dribbling del sorteggio e noie fisiche, l'ultima del portoghese che aveva saltato il match dello scorso 28 ottobre causa Covid-19. Allo Stadium finì 2-0 per i blaugrana ed è per questo che ai bianconeri - già qualificati - servirà come minimo un 3-0 per passare da primi del girone e garantirsi un sorteggio migliore in vista degli ottavi. Getty Images

La situazione del gruppo G vede infatti il Barça davanti alla Juve proprio in virtù della vittoria nello scontro diretto, per ribaltare la situazione alla squadra di Pirlo non resta che fare meglio del precedente confronto: con il 2-0, infatti, gli spagnoli rimarrebbero primi per effetto della miglior differenza reti generale, che li vedrebbe avvantaggiati a +12 contro l'ipotetico +9 juventino. Col 3-0 bianconero invece prevarrebbe il maggior numero di gol segnati negli scontri diretti.

Ecco perché la Juve si aggrappa con tutte le sue forze al talismano CR7 ,che ha uno stimolo in più derivante proprio dalla sfida diretta contro il suo rivale di sempre: nei cinque precedenti europei non ha mai segnato contro Messi, che invece ha messo la propria firma sul tabellino tre volte. Un tabù di quelli che al portoghese portano grande carica.

Servirà il miglior Ronaldo (15 gol nelle ultime 20 presenze contro il Barcellona) perché anche la Juve deve sfatare un piccolo tabù: non segna ai blaugrana da quasi 400', l'ultima rete risale ad aprile 2017, quella di Chiellini che chiuse il 3-0 nell'andata dei quarti di finale. Oltretutto il Barça è imbattuto contro i bianconeri nelle ultime quattro partite e l'unica vittoria in trasferta sui catalani risale al 2003 (2-1 con Zalayeta-gol ai supplementari), poi uno 0-0 (2016/17) e uno 0-3 (2017/18).