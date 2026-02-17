Champions League: il PSG ribalta il Monaco, il Real batte il Benfica

Il ritorno del Real Madrid al Da Luz è vittorioso, ma tutti gli occhi sono su Vinicius Junior, goleador di giornata e vittima di un episodio di razzismo che ha cambiato la partita. Le merengues soffrono in avvio contro l'ex Mourinho e la sua squadra, molto compatta ed efficace nelle ripartenze. Aursnes impegna Courtois e la pressione dei lusitani è costante, ma col passare dei minuti si accendono Vinicius e Mbappé: Trubin però blinda la sua porta e lo 0-0 al riposo. Nella ripresa, il Real Madrid la sblocca praticamente subito, con una magia di Vinicius (50'). L'esultanza del brasiliano è furiosa e prolungata, e si scatena il caos. Prestianni dice qualcosa a Vini, che minaccia di uscire dal campo denunciando insulti razzisti e attivando il protocollo anti-razzismo. Lo stallo prosegue per nove, lunghissimi, minuti e poi si riprende a giocare: subito una chance per l'ex Flamengo, Trubin evita il raddoppio. Da qui in poi si consuma una partita nella partita, col Benfica che cerca il pari mentre lo stadio si accanisce contro Vinicius Junior, lanciando anche oggetti in campo. Lopes Cabral sfiora il "gollonzo" su punizione con una deviazione della barriera, e nei dodici minuti di recupero prosegue la situazione caldissima nei confronti del brasiliano. L'arbitro ferma un paio di volte il gioco per il lancio di oggetti, poi finalmente il match volge al termine. Vince 1-0 il Real Madrid, che si porta in vantaggio nel doppio confronto.

