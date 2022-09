Champions League, Rangers-Napoli spostata a mercoledì 14 settembre alle 21

CHAMPIONS LEAGUE

L'Uefa ha ufficializzato il rinvio di 24 ore: il settore ospiti verrà chiuso (e così accadrà anche per Napoli-Rangers)

© Getty Images Rangers-Napoli, inizialmente prevista martedì 13 settembre alle 21, si giocherà mercoledì 14 settembre alle 21: l'Uefa lo ha comunicato ufficialmente, dopo che il match è stato in bilico a causa dello stop alle competizioni sportive nel Regno Unito a seguito della morte della regina Elisabetta II (la cui salma proprio martedì sarà trasferita da Edimburgo a Londra). Inoltre il settore ospiti dell'Ibrox Stadium resterà chiuso, escludendo quindi i tifosi azzurri dalla trasferta, e così accadrà anche per i supporter scozzesi in occasione di Napoli-Rangers. In precedenza era stato comunicato l'arbitro della sfida, che sarà lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz.

IL COMUNICATO UEFA

"La UEFA ha annunciato oggi che la sfida di UEFA Champions League tra Rangers FC e SSC Napoli, originariamente giocata martedì 13 settembre, è stata riprogrammata per mercoledì 14 settembre alle 21:00 CET. Ciò è dovuto alle gravi limitazioni alle risorse della polizia e alle questioni organizzative relative agli eventi in corso che circondano il lutto nazionale per Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Inoltre, è stato deciso di posticipare anche la partita della UEFA Youth League tra le due squadre da martedì 13 settembre a mercoledì 14 settembre alle 15:00 CET. I tifosi in trasferta non saranno autorizzati alle partite e, per correttezza sportiva, i tifosi dei Rangers non saranno autorizzati al ritorno di Napoli. La UEFA esorta i tifosi a non viaggiare e a rispettare questa situazione straordinaria".