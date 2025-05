Champions League: Psg o Arsenal, chi sfiderà l'Inter in finale?

L'Arsenal vuole effettuare un'altra impresa, dopo quella col Real Madrid, e regalarsi una finale che salverebbe una stagione che vede i londinesi a -15 dal Liverpool e mai in gioco per il titolo. C'è anche una grande voglia di rivalsa, visto che nella League Phase l'Inter vinse 1-0 col rigore di Calhanoglu e una strenua fase difensiva. Per il Psg, invece, la Champions è un'ossessione: non l'ha mai vinta e spesso ha fallito, anche con Messi e Neymar. Proprio quando le due stelle e Mbappé hanno lasciato l'ovile parigino, la formazione con proprietà qatariota ha probabilmente la sua miglior chance. Luis Enrique ha costruito un gruppo granitico, che vanta una squadra giovane e un Dembélé mai così in forma: 33 gol e 12 assist in tutte le competizioni. Al suo fianco c'è Kvara, subito decisivo, ma ci sono anche la freschezza e il talento dei giovani Barcola e Doué. E poi la corsa di Hakimi e Nuno Mendes, la solidità di Marquinhos e tanto altro: il Psg sogna la finale e il Triplete, da unica formazione tuttora in gioco per ottenerlo.