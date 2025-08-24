Como, Fabregas: "Diao assente, ha dolore ed è condizionato dall'ultimo infortunio"

A pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida tra Como e Lazio, l'allenatore dei lariani Cesc Fabregas ha parlato così delle condizioni di Diao, assente per infortunio: "Vojvoda partirà più avanti, abbiamo lavorato per sei settimane con un altro piano ma non abbiamo esterni disponibili e questa è la soluzione migliore per la squadra in questa partita. Sembrava che non fosse niente di grava ma aveva dolore. Sfortunatamente non è al top, condizionato anche dall'ultimo infortunio della passata stagione. Kuhn sta tornando ma non può giocare dall'inizio", le sue parole a Sky Sport.