Calcio

Como, Fabregas: "Diao assente, ha dolore ed è condizionato dall'ultimo infortunio"

24 Ago 2025 - 18:07

A pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida tra Como e Lazio, l'allenatore dei lariani Cesc Fabregas ha parlato così delle condizioni di Diao, assente per infortunio: "Vojvoda partirà più avanti, abbiamo lavorato per sei settimane con un altro piano ma non abbiamo esterni disponibili e questa è la soluzione migliore per la squadra in questa partita. Sembrava che non fosse niente di grava ma aveva dolore. Sfortunatamente non è al top, condizionato anche dall'ultimo infortunio della passata stagione. Kuhn sta tornando ma non può giocare dall'inizio", le sue parole a Sky Sport

20:04
Giuntoli, non solo Napoli: oggi al Sinigaglia per Como-Lazio
19:54
Bundesliga: Colonia vince a Magonza, Monchengladbach-Amburgo senza reti
19:53
Ligue 1, vincono Tolosa e Strasburgo
19:01
Fiorentina, Pongracic: "Con Pioli possiamo fare grandi cose"
18:07
Como, Fabregas: "Diao assente, ha dolore ed è condizionato dall'ultimo infortunio"