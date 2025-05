PSG, Luis Enrique: "Dembélé è a disposizione. Fedeli alla nostre idee"

In casa PSG è la vigilia del ritorno delle semifinali di Champions League. I parigini sono chiamati a difendere l'1-0 dell'Emirates contro l'Arsenal. Luis Enrique, in conferena stampa, annuncia il recupero di Ousmane Dembélé: "Si è allenato con il gruppo per due giorni. Lo avrò a disposizione domani" le parole che fanno felici ogni tifoso parigino. L'allenatore spagnolo ha parole al miele anche per Kvicha Kvaratskhelia: "Quando abbiamo avuto l'opportunità di ingaggiarlo una o due stagioni fa, non ci siamo riusciti. Lo conoscevamo bene. È giovane ma ha molta esperienza. Devo dire che per un giocatore che cambia Paese, che cambia calcio, è difficile. Ha affrontato questo processo con grande apertura mentale. Le sue qualità sono superiori alla media, sono molto orgoglioso delle sue prestazioni, contento di quello che fa con e senza palla".