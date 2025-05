Arteta prima del ritorno della semifinale Champions: "A Parigi per fare la storia"

"Siamo qui per fare la storia. Siamo a una sola vittoria dalla finale. Parliamo in campo". Lo ha detto Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, parlando in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Psg. "Il risultato ci ha fatto capire chiaramente cosa devono fare entrambe le squadre, e per noi è ancora più chiaro. Sappiamo cosa possiamo fare. Vincere trofei significa essere al momento giusto, nel posto giusto", ha aggiunto il tecnico a proposito dello 0-1 dell'andata.