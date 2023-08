Champions League, playoff: il Galatasaray di Icardi vince al 93' col Molde

PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE

In Norvegia, i turchi vincono 3-2 grazie a Midtsjo nel finale, in gol anche l'ex Inter. Lo Sporting Braga batte 2-1 il Panathinaikos, è 0-0 tra Maccabi Haifa e Young Boys

© afp Due successi e un pareggio nell'andata dei playoff di Champions League: a vincere sono Galatasaray e Sporting Braga, che piegano Molde (3-2) e Panathinaikos (2-1). In Norvegia è decisiva la rete di Midtsjo al 93' su assist di Icardi, a segno al 29', mentre in Portogallo sono Ruiz e Djalo a far sorridere i lusitani. Finisce 0-0 tra Maccabi Haifa e Young Boys. In Conference League, l'Aston Villa travolge 5-0 l'Hibernian, 1-1 tra Trnava e Dnipro.

MOLDE-GALATASARAY 2-3

Sono Icardi e Midtsjo a far sorridere il Galatasaray, che vince 3-2 l'andata in Norvegia del playoff di Champions League contro il Molde e mette la testa avanti in vista del ritorno della doppia sfida che vale l'accesso ai gironi. Eppure, l'avvio premia i padroni di casa, in vantaggio all'8 con Ellingsen, ma tra il 25' e il 29' arriva la rimonta firmata su punizione da Sergio Oliveira e dall'ex Inter. Prima dell'intervallo, Akgun si vede annullare il potenziale tris al 43' per fallo, così al 56' gli scandinavi pareggiano con Haugen. Proprio nel finale, però, l'argentino regala a Midtsjo il pallone che decide i primi 90 minuti. In Turchia, Icardi, Mertens e compagni avranno a disposizione due risultati su tre per volare ai gironi, mentre il Molde dovrà tentare l'impresa a Istanbul: vincere con almeno due gol di scarto.

SPORTING BRAGA-PANATHINAIKOS 2-1

Lo Sporting Braga batte 2-1 il Panathinaikos nel match d'andata, ma la rete di Mancini al 95' per i greci rischia di risultare pesantissima. Fino al recupero, infatti, i lusitani sono sul doppio vantaggio grazie alle due reti segnate nella ripresa da Abel Ruiz (51') e Djalo (73'). Il gol dell'argentino allo scadere, però, tiene tutto apertissimo in vista del ritorno in terra ellenica: il Panathinaikos dovrà comunque vincere con almeno due gol di scarto, mentre lo Sporting Braga avrà due risultati su tre a disposizione per superare il turno ed entrare nelle migliori 32 della competizione.

MACCABI HAIFA-YOUNG BOYS 0-0

Massimo equilibrio, invece, tra Maccabi Haifa e Young Boys dopo lo 0-0 in Israele, con gli svizzeri favoriti per il passaggio del turno dato che giocheranno in casa il ritorno. Poche le occasioni: gli elvetici sono i primi a rendersi pericolosi con la punizione di Imeri, ma i padroni di casa rispondono con Chery, murato dal portiere Racioppi. Nella ripresa, Rieder conclude da fuori area senza centrare lo specchio della porta e lo 0-0 è inevitabile nonostante il lungo recupero: si deciderà tutto a Berna.

CONFERENCE LEAGUE

Chi è virtualmente già ai gironi, seppur di Conference League, è l'Aston Villa, che travolge 5-0 l'Hibernian: in Scozia, il protagonista assoluto è Watkins, autore di una tripletta. In gol anche Bailey e Douglas Luiz, a segno su rigore. Tutto da decidere, invece, tra Trnava e Dnipro, con gli ucraini che chiudono in nove ma strappano l'1-1 grazie alla rete dal dischetto al 67' di Pikhalyonok, che risponde al vantaggio slovacco firmato da Ofori (55').