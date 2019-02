Champions League, ottavi: il Tottenham annienta il Dortmund 3-0

13/02/2019

A Wembley le due squadre si affrontano per la quinta volta nelle coppe europee. Il doppio precedente più recente risale alla fase a gironi della scorsa edizione di Champions League: gli Spurs vinsero sia all’andata a Londra (3-1) sia al Westfalenstadion al ritorno (2-1). Favorevole invece al Borussia il doppio confronto agli ottavi di finale dell’Europa League 2015-16. I tedeschi vinsero 3-0 in casa e 2-1 al ritorno conquistando l’accesso ai quarti. Al 7’ il Tottenham va vicinissimo al vantaggio: Sissoko di testa serve Lucas Moura, che controlla e con un destro al volo spedisce il pallone a lato di un soffio. La prima fase di gioco vede in particolare Winks e Sissoko molto attivi, ma al 15’ il Dortmund sfiora il gol con Pulisic che spara un sinistro sul primo palo su cui Lloris è però bravo a respingere con i piedi. Cinque minuti più tardi Witsel vede uno spiraglio e fa partire un gran tiro, ma il portiere campione del mondo ancora una volta non si fa trovare impreparato e si tuffa bloccando la sfera con sicurezza. Dopo 25 minuti di gioco il possesso palla è in perfetto equilibrio, ma l’atteggiamento della formazione inglese ora è decisamente più prudente e i ritmi di gara rallentano. Delaney si rende pericoloso al 35’ con un sinistro secco, Lloris se la cava in due tempi; ma allo scadere della prima frazione di gioco lo stesso estremo difensore del Tottenham nega la gioia del gol a Zagadou, mettendo la manona destra sullo stacco di testa del difensore del Borussia destinato a infilarsi nell’angolino basso. Bello il cross dalla destra di Sancho. Non impeccabile invece Foyth, che si era fatto sovrastare da Zagadou.



I tedeschi, probabilmente, meriterebbero il vantaggio per il numero di occasioni create ma, come spesso capita nel calcio, la legge del gol sbagliato, gol subìto trova la sua piena applicazione subito a inizio ripresa: su un errore di Hakimi, Eriksen serve Vertonghen che controlla e crossa dalla sinistra, Zagadou viene scavalcato e Heung-Min Son trafigge un immobile Burki con un bel piattone destro al volo. Sedicesimo gol stagionale per il sudcoreano. Il primo in questa edizione della Champions League. Spurs avanti al 47’. Il Dortmund sa che deve necessariamente alzare il proprio baricentro, facendo però attenzione a non esporsi troppo alle ripartenze avversarie in vista anche della gara di ritorno. Al 61’ gli uomini di Pochettino potrebbero raddoppiare con Eriksen, che tutto solo in posizione defilata preferisce tuttavia servire la palla a centro area a cercare Son, ma la traiettoria è imprecisa e Zagadou si salva in corner. La partita comunque è pienamente nelle mani del Tottenham che nel finale mette ko la capolista della Bundesliga: prima all’83 Aurier trova con il contagiri Vertonghen che sbuca sul secondo palo e batte il portiere svizzero con una splendida volée di sinistro, poi all’86’ Llorente (subentrato a Moura due minuti prima) colpisce da due passi alla perfezione di testa sul corner di Eriksen. 3-0. Notte magica per il Tottenham che compie un enorme passo avanti verso la qualificazione ai quarti di finale. Risultato pesantissimo per il Borussia Dortmund che, dopo un buon primo tempo, sparisce letteralmente dal campo e crolla.