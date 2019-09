Champions League: oggi il debutto di Inter e Napoli

SI PARTE

Parte la stagione europea delle italiane, sono Inter (contro lo Slavia Praga alle 19) e Napoli (contro il Liverpool alle 21, in diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it) le prime ad inaugurare la Champions League 2019/20 (domani Juventus e Atalanta, giovedì Roma e Lazio in Europa League), partite già importanti per dare una impatto iniziale positivo ai rispettivi gironi. Inter, Conte: "L'obiettivo è fare il massimo"

INTER-SLAVIA PRAGA (ORE 19)

Conte al lavoro su due fronti: smentire chi lo etichetta come allenatore "da campionato" e continuare a creare la mentalità che si è vista solo in parte nelle prime tre giornate di Serie A. A maggior ragione considerando il mini-turnover previsto: rientrano Lautaro Martinez e Vecino, si può vedere Lazaro e ci potrebbe essere spazio per D'Ambrosio. Lo Slavia sta bene, arriva dal 3-0 allo Slovacko, e punta tutto su Stanciu che già nel 2012-13 aveva segnato all'Inter con la maglia del Vaslui in Europa League.

NAPOLI-LIVERPOOL (ORE 21)

Sfida di grande fascino al San Paolo, finalmente ultimato, dove Ancelotti affronterà - come l'anno scorso, quando finì 1-0 - i campioni d'Europa. L'imperativo è non perdere ma una vittoria metterebbe gli azzurri sulla giusta strada verso la qualificazione, magari da primi. Rispetto all'1-0 contro la Sampdoria, rientreranno Manolas, Allan e Insigne con ballotaggio Ghoulam-Mario Rui sulla sinistra. Klopp schiera la "solita" formazione con due mosse obbligate: Adrian e Milner al posto degli infortunati Alisson e Robertson.

