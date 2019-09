La Champions League di Mediaset: Napoli-Liverpool su Canale 5 e sportmediaset.it

Sarà “Napoli-Liverpool” il primo match della Uefa Champions League 2019/20 trasmesso dalle reti Mediaset. La gara del San Paolo, in programma martedì 17 settembre, andrà in onda in diretta e in esclusiva in chiaro su Canale 5.

Tra una settimana, dunque, la sfida tra gli azzurri di Carlo Ancelotti e i campioni in carica allenati da Jurgen Klopp aprirà la stagione del grande calcio europeo e, per l’occasione, anche Mediaset scenderà in campo con una programmazione dedicata:



• Martedì, dalle ore 19.45 su Canale 20: “Pressing Champions League anteprima”, l’avvicinamento e le ultime di formazione dallo stadio San Paolo con Giorgia Rossi e ospite fisso Christian Vieri



• Martedì, dalle ore 21.00 su Canale 5: “Napoli-Liverpool”, in diretta e in esclusiva in chiaro con la telecronaca di Pierluigi Pardo, la voce della Champions targata Mediaset



• Mercoledì, in seconda serata su Italia 1: “Pressing Champions League”, le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con un’attenzione particolare ai match delle italiane, commentati in studio da Giorgia Rossi e Christian Vieri



• Giovedì, in seconda serata su Canale 20: “Pressing Champions League Highlights” con le sintesi di tutte le sedici partite giocate martedì e mercoledì



Pre-partita e partita saranno visibili anche in live streaming sul sito www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi). Sempre sul sito e in tv su canale 20 verranno trasmessi 39 match di Youth League, la Champions League delle squadre Primavera.