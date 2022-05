Champions League, niente squadre russe: ai gironi la campione di Scozia

VERSO LA PROSSIMA STAGIONE

Dopo la decisione della Uefa sarà probabilmente il Celtic ad essere qualificato. La Juventus in seconda fascia, il Milan in bilico

Con i campionati che finiscono si va delineando la Champions League 2022/23 e la serie A è l'unico tra i top tornei europei a sapere già chi parteciperà, ovvero Milan, Inter, Napoli e Juventus. La prima grande novità per la prossima stagione è l'esclusione di tutte le rappresentative russe decisa dalla UEFA, quindi chi vincerà il titolo in Scozia, molto probabilmente il Celtic, sarà qualificato direttamente per la fase a gironi. Ad oggi le squadre già sicure di partecipare sono 13 e Juventus e Napoli sanno anche già in quale fascia saranno inserite durante il sorteggio. Getty Images

Molto più in bilico invece la posizione di Milan e Inter: chi vince lo scudetto sarà di diritto testa di serie, raggiungendo in prima fascia Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, una tra Manchester City e Liverpool (entrambe se una dovesse vincere la Premier League e l'altra la Champions), una portoghese tra Porto e Sporting Lisbona, più le vincenti di Champions ed Europa League, ma per chi arriva secondo c’è lo spettro della terza fascia, per i rossoneri anche della quarta (mentre i nerazzurri sono in bilico tra seconda e terza).

La terza sarà anche la fascia in cui finirà certamente il Napoli, in base alla 25° posizione nel ranking UEFA degli azzurri. La Juventus invece sarà nella seconda fascia, in probabile compagnia di Chelsea e Barcellona e di Siviglia e Atletico se si qualificheranno nella Liga alle spalle del Real Madrid. Anche l’ultima inglese (una tra Manchester United, Tottenham o Arsenal) sarà tra le vice-teste di serie.

Oggi la situazione sarebbe questa:

Prima fascia - Real Madrid, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern Monaco, Porto, vincitrice Champions League, vincitrice Europa League.

Le altre squadre in Champions League (calcolando le vincenti degli spareggi con il ranking più alto):

Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia, Ajax, Arsenal, Borussia Dortmund, Salisburgo, Inter, Napoli, Sporting, Bayer Leverkusen, Olympique Marsiglia, Celtic, Union Saint-Gilloise, playoff Campioni, playoff Campioni, playoff Piazzate, playoff Piazzate, playoff Piazzate, playoff Piazzate.

