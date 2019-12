Champions League: Messi e Piqué non convocati contro l'Inter

VERSO INTER-BARCELLONA

Quella che sembrava un'indicazione piuttosto credibile si è tramutata in realtà quando, alle 14:17, il Barcellona ha diramato la lista dei convocati per la partita di Champions League contro l'Inter: niente trasferta a San Siro per Lionel Messi, a cui Ernesto Valverde dà un turno di riposo vista anche la qualificazione agli ottavi già conquistata. Anche Gerard Piqué e Arthur fuori dalla lista, inoltre mancheranno Sergi Roberto, Jordi Alba, Semedo, Arthur e Dembélé per infortunio.

I nerazzurri dovrebbero quindi trovarsi di fronte una sorta di Barcellona-2 anche se non mancheranno pedine di altissimo livello come Suarez, Griezmann, Busquets e De Jong oltre al sogno di mercato interista Vidal e la nuova stella nascente Ansu Fati. Qui tutte le ultime di formazione.

Quella dei blaugrana è un'abitudine "quasi consolidata", a qualificazione già ottenuta: l'anno scorso arrivò un pareggio al Camp Nou per 1-1 contro il Tottenham (risultato che beffò proprio l'Inter...) con Messi che era entrato in campo al 62' e una formazione imbottita di riserve. Stesso discorso l'anno prima quando scese in campo contro lo Sporting Lisbona con questo undici, vittorioso per 2-0: Cillessen; Semedo, Piqué (Busquets dal 64’), Vermaelen, Digne; Denis Suarez, Rakitic, André Gomes; Aleix Vidal (Messi dal 61’), Suárez (Paulinho dal 74’), Alcácer