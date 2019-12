Dalla Spagna: incontro Inter-Barcellona per Vidal

MOSSE NERAZZURRE

"Vidal? Non è previsto nessun movimento a gennaio". In un'intervista a 'Repubblica' il presidente del Barcellona Bartomeu blinda il centrocampista cileno, in ottica Inter. Ma il quotidiano spagnolo 'Sport' riferisce in prima pagina di un incontro, avvenuto venerdì tra la dirigenza blaugrana e quella nerazzurra per parlare proprio di Vidal e di Rakitic. Dal canto suo il club catalano avrebbe chiesto un'opzione su Stefano Sensi e Lautaro Martinez.

Come riferisce ancora 'Sport' per Vidal, che ha un contratto in scadenza nel 2021, il Barcellona chiede 20 milioni di euro ma il prezzo potrebbe scendere anche a 15. Le due società si erano già incontrate lo scorso ottobre, con l'Inter che aveva chiesto informazioni su Rakitic, ma la richiesta di 30 milioni per il croato aveva subito stoppato qualsiasi discorso. E dal quel momento Vidal è diventato la priorità per il centrocampo nerazzurro. "Vidal? Si potrebbe fare, abbiamo una grande considerazione di lui", ha detto recentemente l'ad dell'Inter Beppe Marotta parlando del cileno. E Antonio Conte non perde occasione per esaltare il giocatore: "Con me è cresciuto tanto, ha sempre dato tutto". L'agente del giocatore avrebbe in programma un incontro con la dirigenza del Barcellona già prima di Natale. 'Mundo Deportivo', altro giornale catalano, riferisce che la sfida di martedì sera in Champions tra le due squadre sarà anche l'occasione per un nuovo summit tra le dirigenze nerazzurra e blaugrana "dopo i contatti già avuti tra i club nelle ultime settimane, l'ultimo la settimana scorsa". Il club catalano intanto è vigile su Lautaro Martinez: "All'Inter sta giocando benissimo e non è l'unico ad avermi impressionato", ha detto sempre Bartomeu nell'intervista a 'Repubblica'. "Il Barcellona non vorrebbe arrivare ai 111 milioni della clausola, ma l'Inter è preoccupata e vuole migliorare l'ingaggio dell'argentino per evitare tentazioni. A Milano attendono l'agente del giocatore", aggiunge il 'Mundo Deportivo'.