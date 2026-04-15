Van Basten denuncia un'italiana per stalking: "Dice che mia moglie mi tradisce ed è posseduta"

15 Apr 2026 - 20:16
© instagram

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"È una donna confusa, italiana, che dice che mia moglie mi tradisce ed è posseduta dal diavolo. A quanto pare anche i miei figli sono cattivi e hanno una cattiva influenza su di me. Questa donna dice di essere in contatto con il ‘cielo’ e ritiene molto importante che io venga salvato da queste sfere diaboliche”, questa le parole di Marco Van Basten che ha raccontato a RTL Bouleverd come questa signora stia prendendo di mira lui e sua moglie. 

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© Getty Images | Atletico-Barca 1-2
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L'ex attaccante rossonero racconta anche di aver sporto regolare denuncia per questa situazione, visto che la donna si sarebbe anche avvicinata alla sua abitazione distribuendo delle foto di sua moglie con un altro uomo: “Si vede chiaramente che non le somiglia affatto (la donna nella foto, ndr). È una paziente (questa donna, ndr) che ha bisogno di cure, mi auguro che la situazione si possa risolvere velocemente”.

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