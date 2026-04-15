Van Basten denuncia un'italiana per stalking: "Dice che mia moglie mi tradisce ed è posseduta"

"È una donna confusa, italiana, che dice che mia moglie mi tradisce ed è posseduta dal diavolo. A quanto pare anche i miei figli sono cattivi e hanno una cattiva influenza su di me. Questa donna dice di essere in contatto con il ‘cielo’ e ritiene molto importante che io venga salvato da queste sfere diaboliche”, questa le parole di Marco Van Basten che ha raccontato a RTL Bouleverd come questa signora stia prendendo di mira lui e sua moglie.