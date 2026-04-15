CHAMPIONS LEAGUE

Simeone, stoccata a Yamal: "Avrei dovuto temere un adolescente? Per un decennio ho visto Ronaldo segnare triplette..."

Il tecnico dell'Atletico Madrid: "Lamine ha giocato una partita bellissima, ma c'è una grossa differenza tra giocare una partita carina ed essere un incubo”

15 Apr 2026 - 10:26
© Getty Images

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Si potrebbe dire che adesso è facile, con la qualificazione del suo Atletico Madrid in tasca e una partita complicata messa alle spalle. Il pensiero di Diego Simeone su Lamine Yamal, almeno a leggerlo come lui lo presenta, non fa una grinza ed è una stoccata in piena regola al fenomeno del Barcellona: “È un bravo ragazzo con un sacco di talento. Ieri ha chiesto un uno contro uno, ha segnato al terzo minuto, e i media vogliono incoronarlo re d’Europa - ha detto -. Nel calcio però, l’unica cosa che conta è chi sarà nell’urna domani mattina. La stampa vuole che io abbia paura di un adolescente solo perché fa elastici e rilascia interviste sicure di sé. Per favore".

E ancora: "Per un decennio ho dovuto stare in piedi sulla linea laterale e guardare Cristiano Ronaldo segnare triplette per eliminare davvero la mia squadra da questa competizione. Quella è vera paura. Lamine ha giocato una partita bellissima stasera, ma la realtà è che noi andiamo in semifinale, e lui torna a casa a guardarci in televisione. C’è una grossa differenza tra giocare una partita carina ed essere un incubo”.

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