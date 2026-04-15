Simeone, stoccata a Yamal: "Avrei dovuto temere un adolescente? Per un decennio ho visto Ronaldo segnare triplette..."

Si potrebbe dire che adesso è facile, con la qualificazione del suo Atletico Madrid in tasca e una partita complicata messa alle spalle. Il pensiero di Diego Simeone su Lamine Yamal, almeno a leggerlo come lui lo presenta, non fa una grinza ed è una stoccata in piena regola al fenomeno del Barcellona: “È un bravo ragazzo con un sacco di talento. Ieri ha chiesto un uno contro uno, ha segnato al terzo minuto, e i media vogliono incoronarlo re d’Europa - ha detto -. Nel calcio però, l’unica cosa che conta è chi sarà nell’urna domani mattina. La stampa vuole che io abbia paura di un adolescente solo perché fa elastici e rilascia interviste sicure di sé. Per favore".