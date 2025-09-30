Champions League: Mbappé brilla in Kazakistan, manita del Real Madrid sul Kairat Almaty

KAIRAT ALMATY-REAL MADRID 0-5

L’Almaty Ortalyk Stadion è protagonista di una serata storica, visto che il Kairat, alla sua prima stagione in Champions League, accoglie la squadra che di “coppe dalle grandi orecchie” ne ha alzate ben 15: il Real Madrid. Dopo aver affrontato un viaggio d’andata di 6.500 km per raggiungere il Kazakistan, i Blancos sonnecchiano nel primo quarto d’ora di gara e poi al 25’ trovano l’episodio che permette loro di sbloccare la gara: Mastantuono si conquista un calcio di rigore e Mbappé timbra l’1-0 dal dischetto. Sempre il francese raddoppia quindi al 52’: lancio lungo di Courtois e tocco sotto perfetto dell’ex Psg. Mbappé si divora poi la chance per il tris, mentre Guida assegna un penalty al Kairat per un presunto fallo di Ceballos su Gromyko al 67’. Il Var richiama però al monitor l’arbitro italiano, il quale cambia la sua decisione: è infatti il bielorusso a cercare il contatto e non lo spagnolo. Sempre Mbappé sigilla allora il match al 74’, con la rete che gli vale la tripletta personale: le prime cinque reti del Real Madrid in questa Champions portano tutte la firma del numero 10. Ad aggiungere i loro nomi all’elenco dei marcatori ci pensano quindi Camavinga all’83' e Brahim Diaz al 93'. Xabi Alonso vince allora 5-0 e centra la seconda vittoria in due giornate di League Phase, portandosi a 6 punti. Il Kairat resta fermo invece a zero, dopo la sconfitta all’esordio contro lo Sporting Lisbona.

