Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Mbappé brilla in Kazakistan, manita del Real Madrid sul Kairat Almaty

Tripletta del francese nella cinquina dei merengues: di Camavinga e Brahim Diaz le altre reti dei blancos

30 Set 2025 - 21:00
© Getty Images

© Getty Images

Il Real Madrid sfrutta la seconda giornata della League Phase di Champions League per dimenticare subito il brutto tonfo avuto in Liga nel derby contro l’Atletico lo scorso weekend. I Blancos dominano 5-0 il Kairat Almaty e fanno due su due in Europa. A illuminare la formazione di Xabi Alonso a 6.500 km di distanza da casa sono la tripletta di uno scatenato Mbappé e i gol di Camavinga e Brahim Diaz. È comunque una notte storica per il Kazakistan.

KAIRAT ALMATY-REAL MADRID 0-5 
L’Almaty Ortalyk Stadion è protagonista di una serata storica, visto che il Kairat, alla sua prima stagione in Champions League, accoglie la squadra che di “coppe dalle grandi orecchie” ne ha alzate ben 15: il Real Madrid. Dopo aver affrontato un viaggio d’andata di 6.500 km per raggiungere il Kazakistan, i Blancos sonnecchiano nel primo quarto d’ora di gara e poi al 25’ trovano l’episodio che permette loro di sbloccare la gara: Mastantuono si conquista un calcio di rigore e Mbappé timbra l’1-0 dal dischetto. Sempre il francese raddoppia quindi al 52’: lancio lungo di Courtois e tocco sotto perfetto dell’ex Psg. Mbappé si divora poi la chance per il tris, mentre Guida assegna un penalty al Kairat per un presunto fallo di Ceballos su Gromyko al 67’. Il Var richiama però al monitor l’arbitro italiano, il quale cambia la sua decisione: è infatti il bielorusso a cercare il contatto e non lo spagnolo. Sempre Mbappé sigilla allora il match al 74’, con la rete che gli vale la tripletta personale: le prime cinque reti del Real Madrid in questa Champions portano tutte la firma del numero 10. Ad aggiungere i loro nomi all’elenco dei marcatori ci pensano quindi Camavinga all’83' e Brahim Diaz al 93'. Xabi Alonso vince allora 5-0 e centra la seconda vittoria in due giornate di League Phase, portandosi a 6 punti. Il Kairat resta fermo invece a zero, dopo la sconfitta all’esordio contro lo Sporting Lisbona. 
 

champions league

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:27
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro nelle parole di Scaroni

01:31
CONFERENZA STAMPA JURIC

Juric "Gli uomini dalla panchina hanno dato una spinta importante"

02:03
DICH ZAPPACOSTA POST ATA-BRU DICH

Zappacosta: "Dopo Parigi era troppo importante vincere"

03:20
DICH TRESOLDI OK POST AT-BRU DICH

Tresoldi "Partita speciale, volevo godermela il più possibile"

01:30
DICH CABAL PRE VILLARREAL DICH

Cabal: "Il gol è il passato, penso solo a domani

01:14
DICH TUDOR 1 PRE VILLARREAL DICH

Tudor: "La squadra sta bene, nessuna stanchezza"

01:51
DICH CONTE PRE SPORTING DICH

Conte: "Siamo in emergenza, ci prenderemo dei rischi"

01:44
Il "nuovo" Allegri

Il "nuovo" Allegri

02:16
Domani Napoli-Sporting

Domani Napoli-Sporting

01:43
Dimarco leader ritrovato

Dimarco leader ritrovato

00:47
DICH JUAN JESUS PRE SPORTING DICH

Juan Jesus: "Dobbiamo fare punti contro lo Sporting e stare attenti al loro contropiede"

00:41
DICH JUAN JESUS DICH

Juan Jesus: "Abbiamo dato fastidio a tante persone e continueremo a darne"

00:29
Theo incontenibile in Champions

Theo Hernandez, 4 gol nelle ultime cinque gare: che slalom contro il Nasaf

01:01
DICH CONTE 1 SU DE BRUYNE DICH

Conte: "Con De Bruyne è stato già tutto chiarito. Cerchiamo di trovare giusti equilibri"

01:32
La Scala del calcio

La Scala del calcio: ripercorriamo la storia di uno stadio mitico

01:27
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro nelle parole di Scaroni

I più visti di Champions League

DICH CONTE 1 SU DE BRUYNE DICH

Conte: "Con De Bruyne è stato già tutto chiarito. Cerchiamo di trovare giusti equilibri"

Juventus contro il Villarreal senza Bremer e Thuram: entrambi non convocati

Conte affronta lo Sporting in emergenza: "Poco tempo per recuperare. Sarà un anno complicato"

Chivu: "Ho un gruppo di uomini veri, con lo Slavia attenti e dominanti"

Tudor, tra Champions e Milan, è costretto a pensare a un turnover mirato

DICH CONTE PRE SPORTING DICH

Conte: "Siamo in emergenza, ci prenderemo dei rischi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:18
Atalanta: Bellanova e Kossounou infortunati col Bruges
22:17
Bruges, Hayen: "Compromesso tutto con un errore"
21:46
Turchia, Montella: "Puntiamo ai Mondiali, sono ottimista"
20:40
Inter, Marotta: "Nuovo stadio Milan e Inter era una piorità. Obiettivo altro bilancio in attivo"
20:37
Bologna, il sindaco Lepore: "Entro ottobre una roadmap sullo stadio Dall'Ara"