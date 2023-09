Champions League: goleada del Barcellona, City vincente in rimonta

champions league

I blaugrana sconfiggono 5-0 l'Anversa nel segno di Joao Felix, Alvarez trascina Guardiola nel 3-1 alla Stella Rossa

© Getty Images Gol e spettacolo nel martedì della fase a gironi di Champions League, che ha un'assoluta protagonista. Il Barcellona travolge l'Anversa con un perentorio 5-0 nel segno di Joao Felix (doppietta e assist), portandosi in testa al gruppo H col Porto: 3-1 dei Dragoes sullo Shakhtar. Vince 3-1 in rimonta il Manchester City, con Julian Alvarez sugli scudi contro la Stella Rossa. Nel girone della Lazio guida il Feyenoord, che batte 2-0 il Celtic.

GRUPPO E

Nel girone della Lazio, capace di pareggiare al 95' con l'Atletico Madrid grazie alla rete di Provedel, guida il Feyenoord. Gli olandesi battono infatti 2-0 il Celtic in una partita che si accende solo nella ripresa. L'avvio è infatti bloccato, con le sfuriate in contropiede degli scozzesi e la vivacità di Minteh per i biancorossi di Rotterdam: l'ex Odense, in prestito dal Newcastle, costringe Hart a una grande parata. Risponde il Celtic con Maeda, mentre Hartman spreca al 42'. Tutto sembra portare al pareggio a fine primo tempo, invece al 47' ecco la rete: Stengs colpisce su punizione, Hart para in ritardo ed è 1-0 Feyenoord. Nella ripresa, dopo aver rischiato sulla conclusione di Palma, gli olandesi approfittano dei rossi a Lagerbielke (63') e Holm (68') per chiuderla: Paixão si fa parare un rigore da Hart al 65', ma il suo sostituto Jahanbakhsh è decisivo con una conclusione potente che vale il raddoppio al 76'. Il Celtic si spegne e va ko, rischiando la Caporetto quando viene annullato il tris di Lingr (92'): 2-0 e Feyenoord in testa con tre punti, +2 su Lazio e Atletico.

GRUPPO G

Arriva in rimonta la prima vittoria dei campioni d'Europa del Manchester City, che sconfiggono 3-1 la Stella Rossa dopo un primo tempo complicatissimo e uno svantaggio a sorpresa. Guardiola schiera un undici molto aggressivo, ma sbatte sulla traversa (di Haaland) e sulle parate di Glazer, che mantiene la sua rete inviolata. Pep perde Bernardo Silva, ma il suo sostituto Doku è subito pericoloso. Nel finale di tempo, la Stella Rossa prende coraggio e inizia a rendersi pericolosa in contropiede, segnando al 46': Bukari riceve in profondità e batte Ederson, vedensosi restituire la gioia del gol dal Var dopo l'iniziale annullamento. Nella ripresa, però, il sogno serbo si spegne subito: passano due minuti e l'uno-due tra Haaland e Julian Alvarez porta l'argentino alla rete. Walker si vede annullare il raddoppio, che arriva al 59', con Glazer a lisciare completamente il pallone su un'innocua punizione laterale dell'ex River. Doppietta per Julian, mentre il finale è tutto di Rodri: lo spagnolo affina la mira e colpisce al 73' per il 3-1 finale, con un rasoterra preciso ed efficace.

Il Man City risponde così al RB Lipsia, che aveva sconfitto 3-1 gli Young Boys. Simakan aveva aperto le danze al 3', trovando la pronta risposta degli svizzeri, con un forcing che aveva portato al pari di Meschack Elia (33'). Nel finale, però, ecco la vittoria dei tedeschi: Schlager (73') e Sesko (92') gli autori delle reti che creano una diarchia nel gruppo G, con Lipsia e City a quota tre.

GRUPPO H

Manita del Barcellona nella prima giornata della fase a gironi della Champions League, che vede i blaugrana sconfiggere 5-0 l'Anversa all'Estadi Lluis Companys sul Montjuic. Apre le danze Joao Felix, che si inserisce in area all'11' e fulmina il portiere rivale, per poi servire Lewandowski per il raddoppio al 19': 100a rete nelle coppe per Lewa, che insegue Cr7 e Messi. Passano tre minuti ed ecco il tris, con l'autorete di Bataille e la deviazione sfortunata sul cross di Raphinha. Nella ripresa il Barça di Xavi gioca a ritmi più bassi, ma trova il pokerissimo: Gavi firma il quarto gol al 53' in mischia, poi ecco l'incornata di Joao Felix a chiudere il conto delle reti. Doppietta per l'ex Atletico Madrid, autore di un debutto europeo da sogno col Barcellona.

I blaugrana guidano il gruppo H in tandem col Porto, che sconfigge lo Shakhtar Donetsk nel campo neutro di Amburgo: 3-1 per i Dragoes. La partita è vibrante già nel primo quarto d'ora: Galeno apre le danze dopo otto minuti e raddoppia al 15', sfruttando l'erroraccio di Rakitskyi per ristabilire il vantaggio. Nel mezzo, il gol di testa del venezuelano Kevin Kelsy (2004) per il momentaneo pareggio dello Shakhtar, che affonda in seguito. Il tris porta la firma di Taremi (29'), sull'assist di Galeno, e nella ripresa ai portoghesi basta controllare.