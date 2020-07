Champions League, lesione del legamento per Mbappé: salta la sfida con l'Atalanta

L'INFORTUNIO

Kylian Mbappé salterà la sfida dei quarti di Champions League contro l'Atalanta. L'intervento killer di Perrin, durante la finale di Coppa di Francia tra Psg e St. Etienne, è costato carissimo al bomber francese: gli esami a cui si è sottoposto hanno confermato una distorsione della caviglia con lesione del legamento esterno. I tempi di recupero, secondo quanto comunicato dal club parigino, sono stimabili in tre settimane. La partita con i bergamaschi è in programma il 12 agosto quindi, a meno di recuperi miracolosi, Tuchel dovrà rinunciare a una delle sue stelle. PSG, brutto infortunio per Mbappé afp

Mbappé era uscito in lacrime dal terreno di gioco dello Stade de France al 33' del primo tempo, dopo aver servito a Neymar l'assist per l'1-0, poi rivelatosi decisivo per il trionfo dei suoi. La situazione era apparsa da subito preoccupante e i test a cui è stato sottoposto lo hanno confermato. Non un infortunio gravissimo, certamente, ma comunque sufficiente a tenerlo fuori, con tutta probabilità, nella partita più importante della stagione. Il 22enne per altro era stato uno dei trascinatori del Psg nella prima parte della competizione, con 5 gol e 5 assist in 7 presenze. In tutto, in stagione, era a quota 30 gol e 18 assist in 34 presenze, di gran lunga il giocatore più decisivo della squadra.