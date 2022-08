Champions League, le statistiche delle italiane verso i gironi

NUMERI E PRECEDENTI

Juve imbattuta col Psg, Milan e Napoli alla pari con Chelsea e Liverpool. Barça besta nera per l'Inter, ma...

MILAN

o Il Milan ha affrontato il Chelsea solamente due volte in Champions League, registrando due pareggi nella prima fase a gironi dell’edizione 1999/2000 - l’unico gol rossonero in queste due sfide porta la firma di Oliver Bierhoff.

o Questa sarà la 18ª partecipazione del Chelsea alla Champions League a partite dal 2003/04 (incluso) – più di qualsiasi altro club inglese nel periodo.

o Sono due i precedenti in competizioni europee tra Milan e Salisburgo, entrambi arrivati in Champions League nel 1994/95 - i rossoneri hanno vinto entrambe le gare della fase a gironi contro gli austriaci, con un punteggio complessivo di 4-0.

o Il Milan ha perso soltanto una delle 11 sfide in competizioni europee contro squadre austriache (2-5 v Rapid Vienna nel 1957) - completano due pareggi e otto successi (inclusi tutti gli ultimi cinque).

o Il Milan ha vinto tutte le quattro sfide in competizioni europee disputate contro la Dinamo Zagabria: due successi nel primo turno della Coppa delle Coppe 1973/74 e due nelle qualificazioni alla Champions League nel 2000.

o In totale sono sei i confronti per il Milan contro avversarie croate in competizioni europee: dopo cinque successi è arrivata la sconfitta contro il Rijeka nella fase a gironi dell'Europa League 2017/18.

JUVENTUS

o La Juventus é imbattuta nelle otto sfide europee contro il PSG: due pareggi e sei vittorie, inclusa quella nell'ultimo incontro datato 5 febbraio 1997 (Supercoppa Europea).

o La Juventus non ha mai giocato in Champions League/Coppa dei Campioni contro il PSG, pur avendolo incontrato in tre competizioni UEFA differenti (Coppa delle Coppe, Coppa UEFA e Supercoppa Europea).

o Lionel Messi (tre gol), Kylian Mbappé (un gol) e Neymar (un gol) hanno già tutti segnati almeno una rete in Champions League contro la Juventus.

o La Juventus ha perso quattro delle sei gare europee giocate contro il Benfica (1N, 1V) e ha perso entrambe le gare giocate in Coppa dei Campioni (semifinale del 1968).

o I sei incontri europei tra Juventus e Benfica riguardano tutti la fase ad eliminazione diretta (due semifinali, in Coppa dei Campioni e in Europa League nel 2013/14, un quarto di finale in Coppa UEFA nel 1992/93)

o La Juventus vanta due precedenti europei contro il Maccabi Haifa, entrambi in Champions League: doppio 1-0 dei bianconeri nella fase a gironi 2009/10.

INTER

o Il bilancio tra Inter e Bayern Monaco in competizioni europee è in perfetto equilibrio, con tre vittorie a testa e un pareggio.

o L’Inter è imbattuta contro il Bayern Monaco in sfide in competizioni europee giocate lontane da casa, grazie a un pareggio e tre successi, tra cui quello della finale della Champions League 2009/2010, a Madrid.

o L’Inter ha ottenuto appena un successo in 10 precedenti di Champions League contro il Barcellona (3N, 6P), 3-1 il 20 aprile 2010 in semifinale.

o Tre dei cinque precedenti interni dell’Inter contro il Barcellona in Champions League sono terminati in parità – completano un successo e una sconfitta (il 10 dicembre 2019, nella più recente sfida tra le due formazioni).

o Questa sarà la 27ᵃ edizione diversa della Champions League a cui il Barcellona prende parte, record di partecipazioni al pari del Real Madrid.

o L’Inter sarà la quarta squadra italiana che il Viktoria Plzen affronterà in competizioni europee, dopo il Milan (Champions League 2011/12), il Napoli (Europa League 2012/13) e la Roma (Europa League 2016/17 e Champions League 2018/19).

NAPOLI

o Napoli e Ajax si affrontano per la prima volta nelle competizioni europee.La squadra partenopea ha vinto solo uno degli otto incontri contro squadre olandesi nelle competizione europee (3N, 4P).

o L’Ajax partecipa alla fase a gironi di Champions League per la quinta edizione consecutiva: nelle ultime quattro due volte ha superato il girone (2021/22 e 2018/19), due volte è stata eliminata (2019/20 e 2020/21).

o Napoli e Liverpool si sfidano per la settima volta in competizione europee. Il bilancio tra Azzurri e Reds è in perfetto equilibrio: due vittorie e cinque gol siglati a testa nei sei confronti europei tra le due squadre, completano due pareggi.

o Napoli e Liverpool si sono già affrontate nella fase a gironi della UEFA Champions League, proprio durante le ultime due partecipazioni dei partenopei alla competizione: una vittoria a testa nel 2018/19 e una vittoria Azzurra e un pareggio nel 2019/20.

o Il Liverpool si è qualificato alla Champions League per la 15ª volta dalla nascita del torneo nel 1992, incluse le ultime sei di fila: solo tra il 2004/05 e il 2009/10 aveva registrato una serie di partecipazioni consecutive alla competizione così lunga.

Esclusa la Coppa delle Ferie, il Napoli affronta per la prima volta una squadra scozzese in competizioni europee.