Champions League: l’Atletico Madrid ne fa sei in casa dello Sparta Praga

Risultato tennistico per l’Atletico Madrid, che travolge 6-0 lo Sparta Praga. La formazione allenata da Simeone parte subito forte, stappando la partita al quarto d’ora di gioco grazie alla rete di Julian Alvarez. Gli spagnoli cercano il raddoppio con prepotenza, poco dopo la mezzora ci prova anche De Paul da posizione ravvicinata. Al 36’ anche Sorloth ha l’occasione del 2-0, ma viene respinta con un grande riflesso dal portiere Jensen. La rete per aumentare il divario arriva con la chance meno nitida: al 43’ Llorente crossa a girare dalla sinistra, Sorloth finta di impattare di testa con il pallone che rimbalza in rete beffando il portiere avversario. In avvio di ripresa i padroni di casa accennano la reazione, ma la speranza ceca dura poco: al 59’ Griezmann (appena entrato) lancia ancora Julian Alvarez, che scambia con Giuliano Simeone e poi realizza la sua doppietta personale. Al 70’ arriva anche il poker: Griezmann, entrato molto bene in partita, chiude bene il diagonale destro e buca Jensen per la quarta volta. Nel finale c’è spazio anche per la doppietta di Correa, che nel giro di quattro minuti (85’ e 89’) segna gol pesanti in ottica differenza reti. L’Atletico sale a 9 punti in classifica, Sparta Praga fermo a 4.