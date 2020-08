Champions League, la Juve si carica: "Insieme possiamo arrivare ovunque, è nostro dovere"

La Juventus prova a caricarsi in vista della partita più attesa dell'estate, la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione. Il club bianconero ha postato sui social un video motivazionale in cui ripercorre, tramite immagini, il percorso in Europa in questa stagione, sottolineando come il passagio del turno sia un dovere per la squadra: "Undici mesi fa, una lunga strada, una meta precisa - il messaggio del club - Un passo alla volta. Abbiamo lottato. Insieme. Siamo andati avanti. Insieme. Adesso una nuova meta. Lo stesso obiettivo. Ripartiamo da casa. Qui tutto è possibile. Non importa quanto sia dura. Uniti possiamo arrivare ovunque. È questo il nostro dovere".