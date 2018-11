Champions League, l'Italia sogna il poker: tutte agli ottavi se...

08/11/2018

JUVENTUS

Nonostante il ko di ieri la qualificazione rimane ad un passo: basterà un pari contro il Valencia o nell'ultimo match del girone in Svizzera con lo Young Boys. Per chiudere primo il girone servirà avere un punto in più del Manchester United che, nel gioco dei gol fatti negli scontri diretti) ha ora un vantaggio in caso di arrivo con lo stesso punteggio.



NAPOLI

Gli azzurri devono assolutamente vincere il match contro la Stella Rossa, poi dipende tutto da Paris Saint Germain-Liverpool: se gli inglesi non perdono, Ancelotti si qualifica agli ottavi. Se vincessero i parigini, il gioco a incastro si complica perché al Napoli servirebbe non perdere ad Anfield nell'ultimo turno (considerando la vittoria del Psg a Belgrado, comunque non semplice). Infine, c'è un'altra ipotesi favorevole agli azzurri: due pareggi contro Stella Rossa e Liverpool.



INTER

Ai nerazzurri, avendo battuto il Tottenham all'andata, "basterebbe" non perdere a Londra per centrare il pass. In caso di sconfitta e di arrivo alla pari con gli Spurs (che andranno al Camp Nou all'ultimo turno, con un Barcellona tranquillo) servirà guardare la differenza reti negli scontri diretti: con una sconfitta per 0-1 a Londra passa Pochettino, dal 2-3 in su Spalletti. Con l'1-2 conterà al differenza reti nel girone.



ROMA

Con un pari casalingo contro il Real Madrid, arriverebbe la qualificazione. Con la vittoria dei blancos e il successo del Cska Mosca sul Viktoria Plzen servirebbe un punto nell'ultima sfida del girone in Repubblica Ceca.