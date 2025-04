Inter come Icaro ma per i processi meglio attendere (almeno) tre giorni

Sembra un po' troppo presto, anche solo per mere questioni temporali e di calcolatrice: manca la matematica per decretare perso lo scudetto e soprattutto ci sono ancora da giocare due semifinali di Champions League, partite che l'Inter, negli ultimi 15 anni, ha vissuto solo altre due volte. Poi ci si potrà sedere a un tavolo e analizzare ciò che non è andato, cosa si può migliorare e come intervenire per trovare un equilibrio, in ottica futura, tra il garantire l'allestimento di una squadra che sia competitiva su ogni fronte per formare una mentalità vincente, incassare i giusti introiti provenienti dalle fasi finali delle varie manifestazioni per mantenere bilanci sani e la necessità di abbracciare quel che alla fine rende più felice i tifosi, cioè arricchire la bacheca il più possibile. Detto ciò, è molto complicato prendersela troppo con chi, a fine aprile, è arrivato a giocarsi la possibilità di vincere lo scudetto e arrivare in finale di Champions: se la colpa è non aver vinto nulla, c'è da allenare un pochetto la cultura sportiva e comunque siamo sicuri che, in giro, c'è molto peggio.