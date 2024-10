Champions League, stasera Juventus-Stoccarda: Motta a caccia del tris europeo

È la notte di Juventus-Stoccarda: alle 21 allo Stadium i bianconeri andranno a caccia del terzo successo in altrettante partite di Champions League, con l'obiettivo di consolidare la vetta del girone unico. La squadra di Thiago Motta è reduce dal sofferto successo interno con la Lazio in campionato e di fronte avrà un avversario che non sta certo vivendo un avvio di stagione esaltante: i ragazzi di Hoeness viaggiano al decimo posto in Bundesliga, sabato hanno incassato un pesante 4-0 dal Bayern Monaco e in Europa hanno raccolto un solo punto nelle prime due giornate (sconfitta a Madrid col Real e 1-1 interno con lo Sparta Praga). Il match però non può essere sottovalutato, anche perché la Juve resta incerottata e continua a faticare a nascondere i propri limiti.