Juventus, contro lo Stoccarda Thiago Motta sfrutta i rientri: "McKennie ci sarà"

"McKennie è con il gruppo, Conceicao rientra dopo la squalifica, Fagioli anche sta bene. Non abbiamo ancora Koopmeiners e Nico Gonzalez. Tutti possono esser titolari, anche Danilo. Chi ci sarà domani, darà il 200%. All'Inter ci penseremo dopo quest'incontro - ha spiegato il tecnico italo-brasiliano non sottovalutando lo Stoccarda -. Hanno messo in difficoltà squadre importanti come Real Madrid e Bayern Monaco. È una squadra che si sente a suo agio quando ha la palla e controlla il gioco. Troveremo una squadra forte, che gioca molto bene e calcio e noi siamo pronti a fare la nostra partita per metterli in difficoltà".