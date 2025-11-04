Champions League, Juventus-Sporting 1-1: Vlahovic si sblocca, i bianconeri no

Niente da fare, ancora una volta. Se in campionato il cambio di guida tecnica è bastato alla Juventus per infilare due vittorie consecutive, l'impatto con la Champions di Luciano Spalletti non è stato quello sperato. I bianconeri hanno pagato una prima parte di gara interpretata con poco coraggio e in balìa del palleggio dello Sporting che, con tecnica e aggressività, ha portato prima al gol di Araujo dalla sinistra e poi alla traversa clamorosa di Trincao (con deviazione). La reazione della Juventus è arrivata dopo la mezz'ora con le sembianze di Dusan Vlahovic: prima un colpo di testa in anticipo parato da Rui Silva, poi un mancino a giro dal limite e infine la zampata di destro vincente al termine di una galoppata di Thuram che ha colto impreparata la formazione avversaria.