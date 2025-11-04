Logo SportMediaset

Calcio
Champions League
JUVENTUS-SPORTING 1-1

Champions League, Juventus-Sporting 1-1: Vlahovic si sblocca, i bianconeri no

Il sero risponde alla rete di Araujo. Nel finale occasioni per David e Kostic, ma non bastano

di Max Cristina
04 Nov 2025 - 23:01
La Juventus non è andata oltre l'1-1 all'Allianz Stadium contro lo Sporting di Lisbona nella quarta giornata di Champions League rinviando ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale nella competizione. L'esordio casalingo di Spalletti sulla panchina bianconera è stato subito in salita con la rete del vantaggio di Araujo al 12' al termine di un'azione corale della formazione portoghese. Due minuti più tardi lo Sporting ha centrato in pieno la traversa con Trincao e solo a quel punto la Juventus si è svegliata, trascinata da Vlahovic. L'attaccante serbo, dopo aver sfiorato il pareggio esaltando i riflessi di Rui Silva in due occasioni, ha firmato la rete dell'1-1. Nel recupero Rui Silva nega il gol vittoria a David e una deviazione a Kostic. Bianconeri a quota tre punti in quattro partite.

Niente da fare, ancora una volta. Se in campionato il cambio di guida tecnica è bastato alla Juventus per infilare due vittorie consecutive, l'impatto con la Champions di Luciano Spalletti non è stato quello sperato. I bianconeri hanno pagato una prima parte di gara interpretata con poco coraggio e in balìa del palleggio dello Sporting che, con tecnica e aggressività, ha portato prima al gol di Araujo dalla sinistra e poi alla traversa clamorosa di Trincao (con deviazione). La reazione della Juventus è arrivata dopo la mezz'ora con le sembianze di Dusan Vlahovic: prima un colpo di testa in anticipo parato da Rui Silva, poi un mancino a giro dal limite e infine la zampata di destro vincente al termine di una galoppata di Thuram che ha colto impreparata la formazione avversaria.

Nella ripresa l'assalto ai tre punti, fondamentali a metà del percorso, non ha portato frutti. Anzi, le vere occasioni la Juventus le ha avute solamente in pieno recupero con David e Kostic sfortunati nel trovare un portiere in grande forma, ma anche imprecisi.

LE PAGELLE DI JUVENTUS-SPORTING

Vlahovic trascinatore, Kalulu punto fermo. Rui Silva è un muro, Di Gregorio no

IL TABELLINO

JUVENTUS-SPORTING CP 1-1
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Locatelli (38' st Adzic), Thuram (26' st Kostic), Cambiaso; Conceiçao (26' st Zhegrova), Yildiz (42' st David); Vlahovic (38' st Miretti). A disp.: Perin, Scaglia, Adzic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi. All.: Spalletti.
Sporting CP (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis (22' st Quaresma), Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes (37' st Alisson); Quenda (22' st Catamo), Trincao, Gonçalves (37' st Morita); Ioannidis (26' st Suarez). A disp.: Virginia, Reis, Kochorashvili, Ribeiro, Ramos, Blopa, Mangas. All.: Rui Borges.
Arbitro: Siebert (Germania)
Marcatori: 12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)
Ammoniti: Thuram, Cambiaso (J); Araujo, Gonçalves, Hjulmand (S)
Espulsi: nessuno
