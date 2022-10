Champions League: stasera Benfica-Juventus e Dinamo Zagabria-Milan

STASERA CHAMPIONS

I bianconeri devono vincere per tenere vive le speranze di qualificazione, i rossoneri possono appofittare dell'incrocio Salisburgo-Chelsea

© Getty Images Serata fondamentale in chiave Champions League per Juventus e Milan contro Benfica (diretta alle 21 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it) e Dinamo Zagabria: entrambe devono ambire ai tre punti per ambire alla qualificazione agli ottavi di finale ma i bianconeri sono con l'acqua alla gola visto che anche solo un pareggio significherebbe Europa League o addirittura eliminazione europea. I rossoneri possono approfittare dello scontro Salisburgo-Chelsea che non chiuderà i giochi qualsiasi risultato esca da Zagabria, logicamente con un successo la strada di Pioli sarebbe più agevole vista l'ultima contro gli austriaci in casa.

BENFICA-JUVENTUS (diretta tv su Canale 5) - Partita da dentro o fuori per la Juve, che in Portogallo dovrà ancora rinunciare a diverse pedine: Chiesa, De Sciglio, Bremer, Di Maria e Pogba, oltre al recente ko di Paredes. Ma la filosofia di Allegri è quella di non piangersi addosso, tanto più che il tempo nel girone è praticamente esaurito. Con i portoghesi in vantaggio di cinque punti, solo la vittoria terrebbe aperte speranze di qualificazione all'ultimo turno. Difficile, quasi impossibile, ma non provarci sarebbe un delitto. Per avere la meglio sul Benfica, i bianconeri si affideranno alla buona vena di Kostic e Vlahovic, oltre alla buona vena di Rabiot. All'andata, dopo un ottimo avvio e la rete di Milik, la Juve si era spenta un po' troppo presto sino ad arrivare ad essere rimontata, oggi la squadra sembra più solida, convinta e compatta per tentare di espugnare il da Luz. Si riparte dal 3-5-2, pronto a trasformarsi in 4-4-2 grazie alle posizioni di Danilo e Alex Sandro, che ha portato i successi nel derby e contro l'Empoli: Bonucci c'è, così come Locatelli e McKennie.

DINAMO ZAGABRIA-MILAN - Le due sconfitte contro il Chelsea hanno complicato il cammino europeo del Milan che, però, ha una grande occasione: vincendo in Croazia, guadagnerà punti su inglesi o Salisburgo, se non su entrambe, visto lo scontro diretto in Austria. Una chance che si completerà tra una settimana quando a San Siro arriverà la squadra di Jaissle. Meglio comunque non andare troppo oltre e pensare alla sfida dello stadio Maksimir, anche perché con l'aiuto dei tifosi la Dinamo è riuscita a battere il Chelsea e a fermare sul pari il Salisburgo. Gran parte delle scelte di Pioli è fatta, con Gabbia titolare a causa della squalifica di Tomori e il rientro dall'inizio dei vari Tonali, Leao e Giroud. Il vero dubbio è sulla trequarti: con Diaz acciaccato, potrebbe esserci spazio per De Keteleaere che ha bisogno di fiducia (da non escludere comunque Krunic) mentre la sorpresa sarebbe a destra con Rebic pronto a partire dall'inizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI