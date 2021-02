Champions League: invenzione di Giroud, il Chelsea stende l'Atletico

Il Chelsea batte 1-0 l’Atletico Madrid nell’ottavo di andata di Champions League giocato “in casa” dai Colchoneros sul neutro di Bucarest, in Romania. Partita spigolosa, decisa da una spettacolare rete in rovesciata di Giroud al 68’, un gol inizialmente annullato per fuorigioco e assegnato dopo una lunga verifica in sala Var. Brutta prestazione da parte degli spagnoli, che non effettuano un solo tiro in porta nell’arco dei 90 minuti.