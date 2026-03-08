Clamoroso in Scozia: Celtic-Rangers finisce con una rissa tra tifosi in campo

Incredibile finale del classicissimo di Scozia tra Celtic e Rangers, questa volta gara valida per la Scottish Cup. La gara è terminata 4-2 per i padroni di casa che hanno così eliminato ai supplementare gli eterni rivali dalla competizione. Al fischio finale, però, mentre il Celtic festeggiava il successo, il campo di Ibrox è stato invaso dai tifosi di entrambe le squadre scatenando una rissa furibonda, con lancio di fumogeni e fuochi d'artificio, sedata solo grazie all'intervento di polizia e steward.