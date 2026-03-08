Clamoroso in Scozia: Celtic-Rangers finisce con una rissa tra tifosi in campo
Incredibile finale del classicissimo di Scozia tra Celtic e Rangers, questa volta gara valida per la Scottish Cup. La gara è terminata 4-2 per i padroni di casa che hanno così eliminato ai supplementare gli eterni rivali dalla competizione. Al fischio finale, però, mentre il Celtic festeggiava il successo, il campo di Ibrox è stato invaso dai tifosi di entrambe le squadre scatenando una rissa furibonda, con lancio di fumogeni e fuochi d'artificio, sedata solo grazie all'intervento di polizia e steward.
Gli scontri di sono verificati nel primo derby Old Firm in cui, dopo quasi dieci anni, era stata data grande disponibilità di biglietti ai tifosi ospiti. I numerosi scontri del passato nelle sfide tra le squadre di Glasgow, avevano consigliato, nel 2023, di vietare l'accesso ai tifosi ospiti e quest'occasione era considerata un banco di prova per verificare il comportamento delle due tifoserie. Esperimento evidentemente e malamente fallito.