Champions League: il Real beffa il City al 93’ all’Etihad. Vincono anche Psg e Dortmund

L’Etihad ospita il primo atto della sfida più affascinante dei playoff di Champions League: il Manchester City di Pep Guardiola contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, squadre campioni nelle ultime tre edizioni del torneo e i due allenatori più vincenti nella storia della competizione. De Bruyne, Haaland, Bellingham, Rodrygo, Mbappé e Vinicius Jr. sono tutti in campo dal primo minuto, mentre parte dalla panchina Foden, in una serata in cui si sprecano le stelle sul rettangolo di gioco. Giusto il tempo di scaldare i motori, che si registra il primo episodio: Ederson travolge Vinicius in area di rigore al decimo, ma il penalty non viene assegnato per un’iniziale posizione di fuorigioco dell’attaccante brasiliano. I Blancos spingono con qualità e si creano subito altre due occasioni: Mbappé costringe Ederson alla prima parata, mentre Aké mura il tiro a porta vuota di Mendy. Sono dodici minuti iniziali di sofferenza per il City, che trova però il guizzo improvviso per stappare il match al 19’: Grealish inventa una palla deliziosa a scavalcare la difesa, Gvardiol accomoda di petto al volo e Haaland trafigge Courtois col mancino. È un 1-0 bellissimo, sviluppato sul filo del fuorigioco. Il Real incassa e torna subito ad attaccare, colpendo una traversa con Vinicius al 25’. Cinque minuti più tardi Grealish è invece costretto a lasciare spazio a Foden: possibile infortunio muscolare per l’ex Villa. Gli inglesi iniziano a prendere campo e fanno tremare la difesa madridista in tre occasioni, la più clamorosa delle quali vede Akanji scheggiare la traversa di testa. Gli attacchi dominano, le difese soffrono: le ultime emozioni del primo tempo le creano Valverde e Mbappé, mentre Haaland inaugura la ripresa colpendo un altro legno. Si rinnova quindi il duello Ederson-Mbappé: il brasiliano produce l’ennesima grande parata al 55’, ma si arrende poi al 60’. Il francese trova infatti una fortunosa conclusione di stinco sugli sviluppi di un calcio di punizione e pareggia il risultato sull’1-1. Valverde e Bellingham vanno poi a centimetri dal ribaltone blanco, prima del calcio di rigore concesso da Turpin al City al 77’ dopo un contatto in area tra Ceballos e Foden: sul dischetto va Haaland, perfetto nello spiazzare completamente Courtois. Ancelotti inserisce allora Modric e Brahim Diaz nel finale e proprio l’ex Milan e Manchester City punisce la squadra in cui è cresciuto, siglando il 2-2 all’86’. In pieno recupero arriva quindi la beffa per Guardiola: Bellingham si fionda su un pallonetto indolore di Vinicius e lo trasforma nel 3-2 finale per il Real Madrid al 92’. I Blancos si prendono così in rimonta la gara di Manchester, presentandosi in vantaggio nel ritorno al Bernabeu.