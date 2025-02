Champions League: il Psg apre i playoff battendo il Brest in trasferta

BREST-PSG 0-3

Il Psg si presenta allo Stade de Roudourou di Guingamp per l’andata dei playoff di Champions League contro il Brest: un derby tutto francese (il secondo nella storia della Champions) che i bretoni non vincono dal 1985 e che vale un posto agli ottavi di finale. Luis Enrique tiene inizialmente in panchina Kvaratskhelia, nonostante il primo gol segnato in maglia parigina nell’ultimo turno di campionato, mentre Donnarumma è titolare tra i pali. Proprio il portiere dell’Italia rischia tantissimo al 12’, quando centra in pieno la testa di Ajorque nel tentativo di rinviare un pallone: per sua fortuna il rimpallo termina sul fondo e non in rete. A portarsi sull’1-0 è allora il Psg al 21’. Lees-Melou para con una mano un tiro di Dembélé e il Var richiama l’arbitro per assegnare un calcio di rigore: sul dischetto si presenta Vitinha, glaciale nello spiazzare Bizot. Il Brest cerca quindi la replica al 35’, ma il colpo di testa di Sima si infrange sul palo: decisiva anche una deviazione di Marquinhos. È solo la prima grande emozione di un finale di primo tempo davvero acceso: Barcola sfiora infatti il raddoppio per i parigini, mentre Hakimi va a centimetri da un clamoroso autogol. Tutto ciò prima del 2-0 di Dembélé, bravissimo nel bucare Bizot sul suo legno al 45’. Si passa quindi alla ripresa e l’accoppiata Donnarumma-palo nega immediatamente il gol a Sima. Dalla parte opposta Barcola e Doué confezionano invece al 50’ quello che sarebbe il terzo gol del Psg, ma la rete viene annullata dal Var per un’iniziale posizione di fuorigioco. Passano pochi minuti e Dembélé si divora un’altra occasione clamorosa, ma si rifà poi al 66’, trovando la doppietta personale che vale il 3-0 ospite. Sessanta secondi più tardi arriva anche il momento del debutto in Champions League con il Psg per Kvaratskhelia, mentre Donnarumma si rende protagonista nel finale di un altro paio di ottime parate. I parigini vincono quindi 3-0 e mettono una seria ipoteca sul passaggio del turno.