Champions League: il Leverkusen vince 2-0 a Mosca e spera, Lokomotiv eliminata  

GRUPPO D

Nel gruppo D di Champions League il Bayer Leverkusen vince per 2-0 sul campo della Lokomotiv Mosca ed elimina i russi dall'Europa. I tedeschi passano dopo 11 minuti con un'autorete di Zhemaletdinov e raddoppiano al 54' grazie a un sinistro al volo di Bender. Il Bayer conserva speranze di qualificazione e va a sei punti, uno in meno dell'Atletico Madrid: Simeone si qualificherà con un turno di anticipo solo battendo la Juventus.

LOKOMOTIV MOSCA-BAYER LEVERKUSEN 0-2



“Mors tua, vita mea”, si diceva nell'espressione latina. Quello tra Lokomotiv Mosca e Bayer Leverkusen è uno scontro da dentro-fuori, in cui chi perde è eliminato dalla Champions League e chi vince può conservare speranze di qualificazione agli ottavi di finale, Atletico Madrid permettendo. E, fin quando c'è partita, le tante emozioni rispecchiano lo stato d'animo che attraversano le due squadre. Occasioni da una parte e dall'altra, con i russi che passerebbero in vantaggio quasi subito, ma la rete di Aleksei Miranchuk è viziata da un fuorigioco millimetrico. Hradecky, portiere dei tedeschi, suda ancora freddo pochi secondi più tardi, quando non riesce a bloccare un tiro di Krychowiak ma salva il pallone sulla linea. È la chiave di volta del match, insieme all'autogol di Zhemaletdinov (11') che dà il vantaggio al Bayer: Eder tenta di risolvere una mischia in area ma calcia addosso al compagno di squadra e la traiettoria beffa Guilherme. La Lokomotiv ha la grande occasione per pareggiare al 26', ma non è serata: Aleksei Miranchuk, a tu per tu con Hradecky, si fa ipnotizzare dal portiere finlandese. Bravo anche Guilherme su Diaby, ma il portiere russo non può niente contro il grande sinistro al volo di Bender (54'), che chiude la partita, mentre le occasioni fallite da Eder e Smolov fanno crescere ancora di più i rimpianti per la squadra di Semin. Il 2-0 chiude anche i discorsi in ottica Europa League, perché con questo risultato il Bayer Leverkusen va a -1 dall'Atletico e si assicura il terzo posto nel girone per via degli scontri diretti favorevoli con i russi (in Germania finì 2-1 per la Lokomotiv). E ora “tifa” Juventus contro i Colchoneros per conservare ambizioni anche in ottica ottavi di finale.