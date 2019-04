Champions League, il countdown per Juventus-Ajax LIVE Si riparte dall'1-1 dell'andata, obiettivo semifinale: bianconeri aggrappati a Cristiano Ronaldo Facebook

16/04/2019

Juventus-Ajax, è arrivato il gran giorno del ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si riparte dall'1-1 di Amsterdam, un piccolo grande vantaggio che i bianconeri dovranno difendere per arrivare ad affrontare in semifinale una tra Tottenham e Manchester City. Cristiano Ronaldo vuole difendere il suo trono ed è lui a cui si aggrappa ancora Massimiliano Allegri, alle prese con diversi problemi di formazione.

13:07 LA JUVE PROVA I RIGORI “Domani in rifinitura proveremo anche i rigori” ha annunciato Allegri nella conferenza stampa di vigilia e nella rifinitura di oggi i bianconeri si stanno allenando anche da fermi. Ma chi potrebbe calciare in caso di rigori? Si parte da una certezza: Cristiano Ronaldo. Gli altri quattro candidati principali, al netto delle sostituzioni, sono Pjanic, Emre Can, Dybala e Bonucci. Da ricordare inoltre che Szczesny, quest'anno, si è salvato tre volte su cinque. Nelle fila dei Lancieri invece il rigorista è Tadic, ma in stagione hanno calciato anche Huntelaar, Dolberg, Schöne, Veltman e De Ligt. E il tecnico degli olandesi, Ten Hag, ha ricordato in conferenza che "abbiamo un portiere che li para come Onana”.

12:25 ATTESI ANCHE CONTE E DESCHAMPS Allo Stadium questa sera sono attesi anche Antonio Conte e Didier Deschamps: due ex juventini e oggi allenatori in visita per osservare i giocatori in campo ma anche in veste di tifosi.

11:40 CRISTIANO RONALDO SALUTA I TIFOSI

11:05 RIENTRA L'ALLARME EMRE CAN: ECCO COSA E' SUCCESSO Rientra l'allarme Emre Can e il mondo bianconero può tirare un sospiro di sollievo. Il centrocampista juventino, che aveva lasciato da solo il ritiro e non era salito sul pullman della squadra diretta allo stadio per la rifinitura pre-Ajax, si era in realtà recato all'Allianz Stadium prima di tutti solamente per sottoporsi a delle terapie personalizzate per poi ricongiungersi regolarmente ai compagni.



10:10 EMRE CAN NON VA ALLA RIFINITURA Come riferisce il nostro inviato a Torino, Gianni Balzarini, Emre Can non è salito sul pullman coi compagni diretti allo Stadium per la rifinitura pre-Ajax. Il centrocampista, reduce da un problema al polpaccio, aveva lasciato poco prima il ritiro bianconero ma non si sa se per problemi personali (e quindi raggiungerà il gruppo privatamente) o per problemi fisici.

10:00 CHIELLINI CON I COMPAGNI C'è anche Giorgio Chiellini sul pullman della Juve che si è diretto allo Stadium per la rifinitura. Il giocatore non è convocato, Allegri ieri aveva annunciato che avrebbe seguito la squadra ma potrebbe pure fare un ultimo provino per provare in extremis a rientrare in gioco per la partita.

09:45 STADIUM VERSO IL RECORD D'INCASSI Stasera allo Stadium si punta al record d'incassi: nel mirino i 5,5 milioni di euro della gara contro l'Atletico Madrid, turno precedente di Champions League. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono attesi 2.380 tifosi dell'Ajax dall'Olanda.

09:30 PROBABILI FORMAZIONI Allegri alle prese con diversi problemi di formazione, assenti sicuri Caceres, Perin, Khedira e Mandzukic ma sono tanti gli acciaccati. Ipotesi 4-3-3 e 4-4-2 alternative ma dipende molto da Chiellini-Emre Can e dalla scelta Kean-Dybala (voi chi scegliereste? Dite la vostra!). Qui tutte le ultimissime

