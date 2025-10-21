Champions League: il Barcellona travolge l’Olympiacos, il Pafos (in dieci) fa 0-0 col Kairat

BARCELLONA-OLYMPIACOS 6-1

Sul velluto il Barcellona, che travolge l’Olympiacos con un tennistico 6-1 tra le mura casalinghe. Già nel primo tempo i Blaugrana mettono subito la partita in cassaforte: doppietta di Fermin Lopez al 7’ e al 38’, su assist di Yamal e del classe 2008 Dro Fernandez. All’intervallo i padroni di casa sono sopra di due reti, ma dopo la pausa i greci provano a reagire. Azione rocambolesca con gol di El Kaabi, ma l’arbitro annulla e concede invece un calcio di rigore alla squadra del Pireo. Dal dischetto lo stesso El Kaabi accorcia le distanze al 53’. Quattro minuti più tardi Hezze riceve il secondo cartellino giallo, con gli ospiti che restano in inferiorità numerica. Da quel momento si scatena tutto il talento dei catalani: Yamal su rigore cala il tris al 68’, poi la doppietta di Marcus Rashford (74’ e 79’) intervallata dalla personale tripletta di Fermin Lopez, che al 76’ si porta a casa il pallone. Seconda vittoria per il Barcellona, che sale a 6 punti in classifica: Olympiacos fermo a quota 1 dopo un pari e due sconfitte.