Champions League: il Barcellona travolge l’Olympiacos, il Pafos (in dieci) fa 0-0 col Kairat

Flick vince 6-1, tripletta di Fermin Lopez e doppietta di Rashford: i ciprioti resistono in inferiorità dal 4’
© Getty Images
Nel terzo turno del girone unico di Champions League trova i tre punti il Barcellona, che travolge l’Olympiacos 6-1. Per i Blaugrana a segno un super Fermin Lopez (7’, 38’ e 76’), Yamal su rigore (68’) e Rashford (74’ e 79’). Inutile per i greci (in dieci dal 57’) la rete di El Kaabi (53’). Cartellino rosso pesante anche in Kairat-Pafos: gli ospiti restano in inferiorità numerica al 4’ per il fallo di Correia, ma resistono e tengono lo 0-0.
BARCELLONA-OLYMPIACOS 6-1
Sul velluto il Barcellona, che travolge l’Olympiacos con un tennistico 6-1 tra le mura casalinghe. Già nel primo tempo i Blaugrana mettono subito la partita in cassaforte: doppietta di Fermin Lopez al 7’ e al 38’, su assist di Yamal e del classe 2008 Dro Fernandez. All’intervallo i padroni di casa sono sopra di due reti, ma dopo la pausa i greci provano a reagire. Azione rocambolesca con gol di El Kaabi, ma l’arbitro annulla e concede invece un calcio di rigore alla squadra del Pireo. Dal dischetto lo stesso El Kaabi accorcia le distanze al 53’. Quattro minuti più tardi Hezze riceve il secondo cartellino giallo, con gli ospiti che restano in inferiorità numerica. Da quel momento si scatena tutto il talento dei catalani: Yamal su rigore cala il tris al 68’, poi la doppietta di Marcus Rashford (74’ e 79’) intervallata dalla personale tripletta di Fermin Lopez, che al 76’ si porta a casa il pallone. Seconda vittoria per il Barcellona, che sale a 6 punti in classifica: Olympiacos fermo a quota 1 dopo un pari e due sconfitte.
KAIRAT-PAFOS 0-0
Solo 0-0 tra Kairat e Pafos in Kazakistan. La trasferta dei ciprioti rischia subito di essere compromessa, con Correia che al 4’ riceve un cartellino rosso e lascia i suoi in inferiorità numerica. I padroni di casa provano a premere sull’acceleratore sfruttando l’uomo in più, ma la prima frazione di gioco va in archivio a reti bianche. Nel secondo tempo gli ospiti riescono addirittura a portare l’inerzia del match dalla loro parte, segnando con Anarbekov al 74’. Il Var annulla il gol, con l’incontro che nell’ultimo quarto d’ora si spegne man mano. I kazaki tentano il rush finale negli ultmi minuti, ma non trovano il gol da tre punti. Secondo pareggio per il Pafos, che sale a quota 2: primo punto storico in Champions League per il Kairat.