Champions League, Genk-Napoli 0-0: gli azzurri rallentano in Belgio

Nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, il Napoli non va oltre lo 0-0 in casa del Genk e sale a quota 4 punti. La squadra di Ancelotti spinge forte nel primo tempo, dove spreca diverse occasioni soprattutto con Milik. Proprio il polacco colpisce due traverse al 15' e 25', Callejon invece viene fermato dal palo al 15'. I belgi conquistano il loro primo punto nel Gruppo E.













































LA PARTITA

Serata di rimpianti per il Napoli, che torna a casa da Genk con un solo punto al termine di una gara nella quale gli azzurri non sono riusciti a far valere la netta superiorità tecnica. Il divario è evidente soprattutto nel primo tempo, quando la squadra di Ancelotti sfonda non appena riesce ad affacciarsi sulla trequarti. Mario Rui, prima di uscire dal campo per un problema fisico, a sinistra offre un buon contributo e al 15' calibra un palla d'oro per Callejon: il destro dello spagnolo viene deviato sul palo da Coucke e sugli sviluppi dell'azione Milik colpisce la traversa con un guizzo da terra.

Il Napoli, schierato con un 4-4-2 di partenza (Lozano-Milik in attacco e Fabian Ruiz che parte largo da sinistra), si distende facilmente nella prima parte di gara e al 25' arriva un'altra straordinaria palla-gol per Milik, che da due passi colpisce la traversa dopo un preciso servizio di Callejon. Le chance clamorose diventano quattro al minuto 37, con Koulibaly che - sugli sviluppi di un corner - spara a botta sicura ma trova sulla linea il salvataggio di Hrosovsky. E un attimo dopo è ancora Milik a mandare alto di testa da ottima posizione.

Il Genk, che invece punge dalle parti di Meret con un paio di conclusioni deviate, alza il baricentro nella ripresa e tiene bene i duelli in quasi ogni zona del campo. Il Napoli, ad eccezione di un tentativo di Callejon al 58' (destro fuori di poco), rallenta sensibilmente la manovra e, complice la scarsa ispirazione degli attaccanti, non trova più il modo per fare male ai padroni di casa, che con pieno merito conquistano il primo punto in questo girone dopo il pesante 6-2 subito dal Salisburgo.

LE PAGELLE

Callejon 6,5 - Gran lavoro sulla corsia di destra, dove attacca e sforna cross col contagiri. Colpisce anche un palo e fallisce una buona occasione.

Milik 5 - Una traversa e due gol divorati, di testa, nel primo tempo. Nella ripresa si spegne.

Fabian Ruiz 5 - Inizia abbastanza bene, partendo largo a sinistra e per poi stringere sulla trequarti. Fatica però a esprimere la sua qualità e perde diversi palloni.

Elmas 5,5 - Gioca semplice e tiene la posizione, rimanendo basso vicino ad Allan. Potrebbe osare, e fare, molto di più.

Hrosovsky 6,5 - Gioca con intensità per tutta la gara. Salva sulla linea un tiro di Koulibaly e riesce anche a essere pericoloso dalle parti di Meret.

Hagi 6 - Amministra diversi palloni non semplici e cresce nel corso del match. Nel finale sfiora il gol-beffa.

IL TABELLINO

GENK-NAPOLI 0-0

Genk (4-2-3-1): Coucke 6; Maehle 6, Cuesta 6,5, Lucumì 6, Uronen 5,5; Berge 6, Hrosovsky 6,5; Ito 6,5, Hagi 6 (47' st Heynen sv), Bongonda 5,5 (45' st Paintsil sv); Samatta 6.

A disp.: Vandevoordt, De Norre, Wouters, Dewaest, Onuachu. All.: Mazzu 6,5

Napoli (4-4-2): Meret 6,5; Di Lorenzo 5,5, Manolas 6, Koulibaly 6, Mario Rui 6 (34' Malcuit 6,5); Callejon 6,5, Allan 6, Elmas 5,5 (13' st Mertens 6), Fabian Ruiz 5; Lozano 5, Milik 5 (27' st Llorente 6).

A disp.: Ospina, Luperto, Zielinski, Younes. All.: Ancelotti 5,5

Arbitro: Kovacs (Romania)

Marcatori: -

Ammoniti: Ito (G); Milik, Fabian Ruiz (N)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

Il Napoli non ha segnato in due delle ultime tre partite in tutte le competizioni, tante quante nelle precedenti 24 (nelle due partite in cui non ha trovato la rete ha tirato 48 volte, 30 contro il Cagliari e 18 oggi)

Il Napoli non pareggiava da 16 partite in tutte le competizioni, da aprile contro il Genoa.

Il Genk non ha vinto nessuna delle 14 partite in Champions League (8N, 6P) - nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League nessuna squadra ha giocato più partite senza mai vincere.

Solo due volte il Napoli ha tirato di più in trasferta in Champions League rispetto a oggi (18): 20 contro la Stella Rossa nella scorsa stagione e 23 contro il Chelsea nella stagione 2011/12.

Il Napoli non ha mai concesso meno tiri nello specchio in trasferta in Champions League rispetto a oggi (due).

Nelle precedenti sette trasferte in tutte le competizioni il Napoli aveva sempre segnato almeno 2 gol.

Il Genk non ha mai vinto una partita casalinga di Champions League (6N, 1P) - solo il Maribor (nove) ha disputato più match in casa nel torneo senza ottenere alcun successo.

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata dopo 5 trasferte in cui aveva sempre subito gol in tutte le competizioni.

Solo due volte da quando veste la maglia del Napoli Milik ha tirato più volte (sette) senza trovare la rete in tutte le competizioni rispetto a oggi (sei).