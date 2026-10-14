FEYENOORD-COMO 3-2

Champions League, Feyenoord-Como 3-2: Diao illude Fabregas, Douvikas non basta. Lariani ko in Olanda

L’esterno senegalese segna e poi si fa male, nel mezzo il pareggio di Zechiel: Hadj Moussa e un autogol di Sanchez decidono il match

14 Ott 2026 - 20:46
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Nel secondo turno di Champions League arriva una sconfitta per il Como, 3-2 sul campo del Feyenoord in Olanda. Nei primissimi minuti i padroni di casa provano a far valere il fattore campo, ma poco dopo il quarto d’ora sono i lariani a stappare la partita: assist di Ramon al 18’ per Diao, che parte dalla destra, si accentra e con il sinistro firma l’1-0. La risposta dei biancorossi è però immediata, perché due minuti più tardi Zechiel sfrutta la giocata di Valente in orizzontale per scaricare in porta con il destro l’1-1. Passano altri tre minuti e arriva un’altra brutta notizia per gli ospiti: Fabregas è costretto a sostituire Diao per infortunio (al suo posto Rodriguez). La gara è equilibrata fino a fine primo tempo, quando arriva il duplice fischio il risultato resta invariato.

A inizio ripresa van Bronckhorst getta nella mischia Diarra, e qualche minuto più tardi il cambio dà subito gli effetti sperati: è proprio lui al 52’ a crossare dalla sinistra e a pescare il mancino vincente di Hadj Moussa, che completa la rimonta olandese. Fabregas corre ai ripari inserendo Douvikas e Da Cunha, ma nella mezzora finale (nonostante i tentativi dei lariani) i padroni di casa si difendono bene. All’81’ arriva anche il colpo del ko: Hadj Moussa si accentra e fa partire il sinistro da fuori, dopo una deviazione il pallone si stampa sul palo, colpisce la schiena di Robert Sanchez e si insacca. A tempo scaduto Douvikas accorcia le distanze, per il 3-2 finale al 93’. Il Como rimane fermo a 3 punti, agganciato proprio dal Feyenoord, alla prima vittoria in Europa in questa stagione. 

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