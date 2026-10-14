Feyenoord-Como, le pagelle dei lariani: Milla e Perrone non reggono l'urto. Nico Paz conferma il suo momento negativo
Diao segna un gol favoloso poi si infortuna, Chalobah e Smolcic si salvanodi Enzo Palladini
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COMO
Sanchez 6 - Due parate abbastanza impegnative nel recupero del primo tempo, giusto per dire di aver partecipato. Ordinaria amministrazione nel secondo tempo, l'autogol è solo sfortuna.
Smolcic 6,5 - Servono più i suoi muscoli rispetto alla tecnica di Yan Couto e lo si vede fin dai primi minuti, quando le sportellate dell'esterno destro basso si rendono utili alla causa. Esce dopo avere speso una (utile) ammonizione.
Dal 15' st Yan Couto 5 - Non entra perfettamente nel meccanismo del gioco comasco.
Jacobo Ramon 6 - Duello tra culturisti con il suo connazionale Ferri, non solo dalle parti dell'area comasca ma in tutte le parti calpestabili del campo. Ottima interpretazione del ruolo di centrale per tutto il primo tempo, poi comincia a commettere troppi falli.
Chalobah 6,5 - Una delle certezze di questa squadra, quasi sempre posizionato nella maniera migliore, bravo a leggere anche i movimenti del suo vicino Jacobo Ramon. L'unico a rimanere quasi sempre lucido.
Alex Valle 5 - Deve restare abbastanza ancorato agli altri tre della linea difensiva, perché la catena di destra del Feyenoord lavora in grande sintonia. Molto limitate le sue incursioni in avanti, alla fine non ci capisce più molto.
Perrone 5 - Continua a cercare la condizione migliore e non è facile, perché non ha la garanzia di un posto da titolare. Certo, se si distrae come nell'occasione in cui lascia girare impunemente Zechiel per il gol dell'1-1, difficilmente Fabregas continuerà a fargli fiducia. Un po' passivo anche sul gol del 2-1.
Milla 5,5 - Se in campionato non viene in mente di andare a guardare la sua carta d'identità, in Champions la fisicità di un centrocampo come quello degli olandesi lo mette in una discreta difficoltà.
Dal 15' st Da Cunha 6 - Il suo ingresso cambia volto al Como, la distribuzione del gioco diventa molto più fluida. Personalità indiscutibile, ma non basta.
Diao 7 - Un capolavoro il gol dell'1-0. Un'accelerazione da centometrista che brucia Javi Lopez, poi una freddezza invidiabile per il piatto sinistro che va in buca d'angolo. Peccato che un problema muscolare faccia durare pochissimo la sua partita.
Dal 22' pt Jesus Rodriguez 5,5 - Reduce da un attacco influenzale, entra senza riscaldamento e fatica a trovare le misure giuste per creare qualche difficoltà agli avversari. Quasi nessun contributo nel primo tempo, buona crescita nella ripresa prima di perdere il pallone da cui nasce il 3-1.
Baturina 5,5 - Non è semplicissimo quello che gli chiede Fabregas, partire dalla trequarti per alternarsi con Nico Paz e Kaiki nel riempimento dell'area avversaria. Non sempre la rotazione funziona ma il croato è il primo a tentare un tiro dopo un lungo momento di apnea della squadra nel primo tempo.
Dal 34' st Liberali sv.
Kaiki Bruno 6 - Schierato esterno alto in uno strano lancio contenitivo di Fabregas, alterna qualche giocata efficace nelle due fasi a qualche pasticcio tecnico (senza conseguenze negative).
Dal 15' st Douvikas 6,5 - Subito un colpo di testa complicato, poi qualche bella giocata e alla fine il gol del 3-2. In così poco tempo non poteva fare meglio.
Nico Paz 5 - Molto teorica la sua posizione di finto centravanti. Gira un po' dappertutto, non è chiaro se per licenza concessa da Fabregas o seguendo un criterio specifico. Non emergono però le sue giocate, sbaglia troppo per essere il campione che è. Lo capisce anche lui e le reazioni nervose di fine gara lo sottolineano.
Allenatore Fabregas 5 - La formazione iniziale non è nel suo stile, con un eccesso di prudenza che gli si ritorce contro.
FEYENOORD
Ernst 6,5; Read 7, St. Juste 6 (34' st Watanabe sv), Mika Marmol 6, Javi Lopez 5,5; Zechiel 7, Vanhoutte 6,5, Targhalline 7; Hadj Moussa 7,5 (46' st Schaken sv), Ferri 6 (34' st Van den Elshout sv), Valente 6 (1' st Diarra 6). Allenatore Van Bronckhorst 7.