Feyenoord-Como, le pagelle dei lariani: Milla e Perrone non reggono l'urto. Nico Paz conferma il suo momento negativo

Perrone 5 - Continua a cercare la condizione migliore e non è facile, perché non ha la garanzia di un posto da titolare. Certo, se si distrae come nell'occasione in cui lascia girare impunemente Zechiel per il gol dell'1-1, difficilmente Fabregas continuerà a fargli fiducia. Un po' passivo anche sul gol del 2-1.