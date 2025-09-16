Logo SportMediaset
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League, è il giorno del debutto della Juventus: a Torino arriva il Dortmund

Dopo il 3 su 3 in campionato, Tudor vuole partire bene anche in Europa: si comincia dal big match coi gialloner

16 Set 2025 - 08:18

Riparte la Champions League e la prima delle italiane a debuttare nella League Phase è la Juventus, che a Torino ospita il Borussia Dortmund. Subito un big match dunque per i bianconeri che, dopo la partenza perfetta in campionato (e il 4-3 nel Derby d'Italia con l'Inter), puntano a iniziare nel modo giusto anche in campo europeo, visto che il calendario porterà poi Tudor per due volte in Spagna (con Villarreal e Real Madrid).

Si riparte: torna la Champions League, al secondo anno con il nuovo format a girone unico. Tra le italiane, la prima a scendere in campo nella League Phase è la Juventus, che a Torino riceve il Borussia Dortmund in un calendario certamente più complicato nella sua prima metà. Dopo i gialloneri, infatti, i bianconeri se la vedranno con il Villarreal e, soprattutto, il Real Madrid, con doppia trasferta in Spagna. Prima, però, la sfida ai tedeschi, che come Yildiz e compagni sono partiti bene in campionato.

Tudor, primo in classifica in Serie A con 3 vittorie su 3 e soprattutto reduce dal successo per 4-3 nel Derby d'Italia contro l'Inter, spera di partire bene anche in Champions e per questo si affida quasi interamente alla squadra che ha battuto Chivu al 91' grazie ad Adzic. Confermata la difesa, così come il centrocampo che ritrova Cambiaso, squalificato nel big match coi nerazzurri. I dubbi restano davanti: l'unico intoccabile è Yildiz, mentre David è in vantaggio su Vlahovic. A completare il 3-4-2-1 sarà uno tra Mckennie e Openda, che eventualmente giocherebbe da prima punta con dietro il canadese e il gioiellino turco. Se a partire titolare sarà invece l'americano, l'ex Lille si prenderà il centro dell'attacco.

Tudor: "Inzia una competizione affascinante, Dortmund squadra fortissima. Inter? Per me più forte del Napoli"

Il Dortmund, nelle prime tre giornate di Bundesliga, ha raccolto due vittorie e un pareggio (3-3 con il St. Pauli), a conferma di una difesa non impenetrabile. Massima attenzione però dal centrocampo in su, con Jobe Bellingham ma soprattutto lo scatenato Adeyemi e il bomber Guirassy. I gialloneri, dopo la Juve, affronteranno Bilbao in casa e Copenhagen in Danimarca: scenario migliore della Vecchia Signora, ma non per questo una sconfitta sarebbe più accettabile. Fischio d'inizio fissato per le 21:00, arbitra il francese Letexier.

champions league
juventus

