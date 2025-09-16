Champions League, è il giorno del debutto della Juventus: a Torino arriva il Dortmund

Si riparte: torna la Champions League, al secondo anno con il nuovo format a girone unico. Tra le italiane, la prima a scendere in campo nella League Phase è la Juventus, che a Torino riceve il Borussia Dortmund in un calendario certamente più complicato nella sua prima metà. Dopo i gialloneri, infatti, i bianconeri se la vedranno con il Villarreal e, soprattutto, il Real Madrid, con doppia trasferta in Spagna. Prima, però, la sfida ai tedeschi, che come Yildiz e compagni sono partiti bene in campionato.



Tudor, primo in classifica in Serie A con 3 vittorie su 3 e soprattutto reduce dal successo per 4-3 nel Derby d'Italia contro l'Inter, spera di partire bene anche in Champions e per questo si affida quasi interamente alla squadra che ha battuto Chivu al 91' grazie ad Adzic. Confermata la difesa, così come il centrocampo che ritrova Cambiaso, squalificato nel big match coi nerazzurri. I dubbi restano davanti: l'unico intoccabile è Yildiz, mentre David è in vantaggio su Vlahovic. A completare il 3-4-2-1 sarà uno tra Mckennie e Openda, che eventualmente giocherebbe da prima punta con dietro il canadese e il gioiellino turco. Se a partire titolare sarà invece l'americano, l'ex Lille si prenderà il centro dell'attacco.